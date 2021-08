Mela se strhla v bratislavské části Podunajské Biskupice. Skupina mužů tam totiž vzala spravedlnost do vlastních rukou poté, co jim zloděj ukradl motorky. Dotyčného sami vypátrali a následně zbili baseballovými pálkami. Pachatel skončil v nemocnici a motorkáři na policejní stanici.

Skupina mladíků pátrala po odcizených motorkách a to i prostřednictvím sociálních sítí. Díky skupině s názvem HAKA, která pomáhá lidem hledat ukradená vozidla, získali stopu. „Ozval se nám člen skupiny, že viděl, jak jednu konkrétní motorku někdo nakládá do bílé dodávky. Tu dokonce vyfotografoval. Tuto informaci poskytl nejenom nám (skupině HAKA, pozn. red.), ale také poškozeným,“ řekl pro TV JOJ správce skupiny.

Muži nenechali věc jenom tak a vyrazili do ulic s tím, že třeba dodávku někde najdou. Po chvíli pátrání na ni skutečně narazili a sledovali ji k rodinnému domu. Tam ji majitel Roman (33) zaparkoval.

Skončili v poutech

Parta chvíli počkala a pak se vydala za ním. Na pozemek údajně vstoupili až poté, co je vpustila Romanova matka. V garáži našli jak hledanou motorku, tak několik dalších, zřejmě kradených strojů. Motorkáři pak vzali spravedlnost do vlastních rukou a Romana napadli baseballovými pálkami, on na ně zase měl údajně vytáhnout střelnou zbraň. Nikomu se naštěstí nic vážného nestalo, ale po příjezdu kriminalistů skončili útočníci na policejní stanici.

Nejprve to vypadalo, že Roman vyvázl bez vážných problémů, nicméně po nějaké době mu policisté museli přivolat záchranku, která ho odvezla do nemocnice. Stěžoval si totiž na bolest v ruce.

„Máme potvrzeno, že ukradené motorky a čtyřkolky si jejich konkrétní majitelé našli v té garáži. Našli si pachatele, to je dobré, akorát ten vstup na ten pozemek a to násilí nezvolili moc dobře,“ dodal Farkaš.

Policie se k případu zatím nechce vyjadřovat, kvůli tomu, že jej zatím prošetřuje.