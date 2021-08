Gallardo v 70. letech založil největší mexický drogový kartel, kterému američtí federální agenti začali přezdívat kartel z Guadalajary. Gallardo o svých tehdejších největších kumpánech Ernestu Carrillemovi a Rafaelu Quinterovi, kteří mu se zakládáním kartelu pomáhali, dnes říká, že je v životě neviděl a nikdy s nimi nic neměl společného.

V roce 1989 se Gallardo dostal do vězení. Po 28 letech trvajícím soudu byl v roce 2017 v mexickém Jaliscu odsouzen k 37 letům vězení za vraždu amerického federálního agenta Enriqueho „Kiki“ Camarena, jehož tělo se našlo na Gallardových pozemcích. Narkobarona usvědčili i z dalších zločinů, kromě vraždy a obchodování s drogami také z praní špinavých peněz, úplatků, držení zbraní a újmy na zdraví.

Nyní po 32 letech, které strávil v přísně střeženém zařízení, Gallardo – už jako starý, nemocný a nemohoucí muž – poprvé poskytl médiím rozhovor. Vedla ho s ním reportérka televize Telemundo.

Gallardo je podle vlastních slov naprosto čestným člověkem, který až do svého zadržení v klidu farmařil a žil rodinným životem s manželkou a dcerou. Kromě toho, že měl dva staré hotely, nikdy nic jiného prý neřídil a neudělal nikdy nic špatného. Ve vězení se k němu prý celá desetiletí špatně chovali, ani mu neumožnili kontakt s právníkem. Rovněž prý netuší, za co přesně ho vězní. Agenta Camarena v životě neviděl a nemá s ním nic společného. Kdo řídil guadalajarský kartel, prý také nemá zdání.

Americké a mexické úřady ale mají za prokázané, že vedl rozsáhlé drogové „impérium“, které mělo kořeny prorostlé do mnoha států Mexika. Gallardo měl pod palcem obchod s vlčím mákem (pro tvorbu heroinu) a marihuanou, napojil se také na kolumbijské kartely a podílel se na pašování kokainu do Spojených států. Jako úplně první narkobaron zprovoznil ilegální letecké koridory mířící s drogovým kontrabandem z Latinské Ameriky až na sever Mexika a dál do USA.

Gallardovi se přezdívalo jednoduše Kmotr a měl pod sebou spoustu později nechvalně proslavených drogových mafiánů, jako byl Arellano Félix, Amado Carrillo Fuentes nebo Joaquín „Prcek“ Guzmán. Ze „zakladatelské trojice“ (kterou tvořil on, Carrillemo a Quintera) je jediný, kdo ještě zůstává ve vězní. Rafaela Quintera pustili v roce 2013, protože byl podle soudu odsouzen za zločin, který nespáchal. Teď ho marně hledají mexické i americké úřady.

Gallardo je už napevno součástí mexické popkultury, Netflix mu věnoval jeden díl své kriminální série nazvané Narcos: Mexiko. Americké úřady odhadují, že „mega mafián“ v okamžiku zadržení vlastnil majetek v hodnotě přes 50 milionů dolarů.

Při rozhovoru s reportérkou televize Telemundo si Kmotr postěžoval na zdraví, moc dlouhý život mu už prý nezbývá, pohybuje se jen na kolečkovém křesle, téměř ohluchl a zcela oslepl na jedno oko. „Zdraví mám bídné, rodina mi připravuje hrob u kořenů stromu. Přišel jsem o všechno, o manželku, dceru i hmat, sluch a zrak,“ vypočítával. „Jsem živoucí mrtvola, která nečeká už na nic jiného, než aby byla zakopána pod strom,“ uvedl.

Stejně jako v průběhu více než 30letého věznění, ani při rozhovoru před kamerami nepřipustil sebemenší přestupek proti morálce nebo zákonům, jehož by se býval mohl někdy ve svém životě dopustit.