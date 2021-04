Pompézní svatbu a líbánky si přála Britka Terrie Renwicková a hodlala pro to udělat cokoliv! Rozhodla se ve velkém prodávat crack a heroin, aby si na svou velkolepou veselku vydělala. Devětadvacetileté ženě se však prodej drog vymstil. Místo toho, aby si vzala svou lásku, skončila v klepetech a stanula před soudem! Strážci zákona ji měli přistihnout přímo ve chvíli, když ničila důkazní materiál.

Víc jak 60 tisíc liber (cca 1,8 milionů Kč) si dokázala prodejem drog vydělat Terrie Renwicková. Devětadvacetiletá Britka si měla v září loňského roku vzít svého snoubence a následně s ním odletět na líbánky. Veselka i následné dny lásky měly být ve velkém stylu. Ovšem na to, aby dvojice uspořádala honosnou svatbu a užila si líbánky snů, neměla peníze. Podle informací britského deníku Daily Star se proto Terrie rozhodla, že začne prodávat omamné látky. Ve městě Warrington začala distribuovat heroin i crack! Zájem byl velký, ovšem svatbu ani líbánky si nakonec neužila.

Policie ji v jejím domě ve městě přistihla přitom, jak splachuje do záchodu 220 balíčků drog v hodnotě 2 410 liber (cca 72 tisíc Kč). Byla zatčena a místo k oltáři, zamířila k soudu. „Je to mimořádná situace. Jednoduše se snažila získat finanční prostředky na svatební cestu a uchýlila se k obchodování s drogami,“ uvedla u soudu podle informací deníku The Sun obhájkyně Sarah Griffinová.

Renwicková nakonec byla obviněna z prodeje a uchovávání drog a odsouzena ke čtyřem letům ve vězení. „Upřímně jste připustila, že jste to viděla jako snadný způsob vydělávání peněz. Od roku 2017 jste sama neužívala drogy, a tak šlo pouze o komerční podnik,“ uvedl soudce Louise Brandon. Renwicková si sice prodejem drog přišla na desetitisíce, splatit ale bude muset pouze 300 liber ( cca 9 tisíc Kč) poté, co u soudu bylo řečeno, že nemá prostředky na to, aby splatila tak obrovskou částku.

