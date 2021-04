Bláhově se v úterý večer zachoval řidič z Brněnska (40), kterého cestou do práce zastavila policejní hlídka. Vědom si toho, že za volantem nemá co pohledávat, rozhodl se vydávat za svého příbuzného. Finta mu ale nevyšla.

Policistům bez okolků vyjmenoval téměř všechny podrobnosti, které o druhém muži znal. Jenomže brzy doznal jeho smělý plán prvních trhlin.

„Jakmile totiž muži zákona do služebního telefonu zadali nadiktované údaje, nestačili se divit. Na displeji se jim ukázala fotografie zcela jiné osoby. Hříšník tak věděl, že již nemá cenu zapírat a policistům se nakonec přiznal,“ uvedl policejní mluvčí Petr Vala.

délka: 00:45.46 Video Zdrogovaný muž (40) bez řidičáku chtěl oklamat hlídku, vydával se za svého příbuzného Policie ČR

Na odběr nejedu, musím do práce

Chytrák přiznal, že chtěl policisty oklamat, neboť je už pět let bez řidičského průkazu. Nepovedenou scénku završil poté, co test prokázal, že je pod vlivem drog. „Já se omlouvám, musím do práce,“ opakoval hlídce, která ho vyzvala, aby s ní odjel do nemocnice na odběr krve a moči.

Kvůli odmítnutí lékařského vyšetření teď muži hrozí správní řízení a pokuta v řádu desetitisíců korun.