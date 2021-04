Sporý holohlavý chlapík bydlel s mladou přítekyni Janou (24) nejprve ve Znojmě, poté ve vesnicích Božice a Přibice. Soužití připomínalo činnou sopku.

„Pod vlivem drog obžalovaný ženu bil pěstí, tahal za vlasy, způsobil jí četné modřiny, vyhrožoval zabitím. Na její adresu se vyjadřoval nepublikovatelnými výrazy. Podle svědků se podobné výstupy odehrávaly i několik hodin, " řekla předsedkyně odvolacího senátu Monika Staniczková.

Stará láska nerezaví

Kadeřábek vyfasoval v lednu 2017 tři roky natvrdo, jenže sotva se vrátil, pokračoval tam, kde přestal. Znovu v rauši útočil na o 30 let mladší družku, opět se pustil do výroby pervitinu. Znovu skončil ve vazbě a s obviněním z týrání osoby žijící ve společném obydlí a nelegální výroby drog. U Okresního soudu v Břeclavi vyfasoval pět let, ale to se mu nelíbilo. Odvolal se.

délka: 00:10.23 Video Recidivista týral družku a vařil drogy: Pět let vězení! Zdeněk Matyáš

„Chtěli jsme teď začít normální život, našel jsem si práci. Z toho, co navykládala Jana, není nic pravda," dušoval se recidivista. Jeho obhájce poukazoval na nejasnosti kolem výroby drog a také na pochybení policie při vyšetřování případu.

Trest číslo 23

„Drogy a součásti varny jsem měl na různých místech, ve sklepě, v harampádí, něco jsem nacpal do komory. Zůstalo to tam ale od minule, něco pak našli známí, něco odnesla Jana," tvrdil soudu, že s novým drogovým byznysem neměl nic společného. Obžaloba naopak označila tvrzení Kadeřábka za účelová. A žádala prodloužit jeho pobyt v base coby protřelého kriminálníka na 6 let.

Odvolací senát nakonec potvrdil původní pětiletý trest. Soud I .stupně podle něj v ničem nepochybil. Muže, který se tak za zdi věznice vrátí po třiadvacáté, dopravila eskorta ze síně rovnou do výkonu trestu.