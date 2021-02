Zpět

Jeden z největších případů „velkokapacitní“ výroby drog v Česku je u konce. Vrchní soud v Olomouci definitivně potvrdil třem mužům z Hodonínska vězení v rozmezí od 9 do 11 let. Pervitin vyráběli v „laboratoři“ v domku na okraji Kyjova. Při zátahu kriminalistů v dubnu 2019 se uvnitř našly stovky kilogramů chemikálií a také výbušné látky. O vážnosti situace svědčí i to, že na místě zasahovali také pyrotechnici.