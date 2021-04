Zdrogovaný a ospalý kamioňák přejel čtyři policisty, dostal 22 let.

Zdrogovaný a k smrti nevyspalý kamioňák Mohinder Singh (48) smetl čtyři policisty na australské dálnici a všechny je zabil. Přežil jen boháč Richard Pusey (42), kterého přejetí policisté před smrtí kontrolovali kvůli rychlé jízdě. Náklaďák ho jediného netrefil, protože močil na krajnici. Pak si umírající policisty natáčel a vysmíval se jim. Zatímco kamioňák míří do vězení na 22 let, necitelný milionář zatím na svůj trest čeká.

Řidič smrtonosného kamionu Mohinder Singh dostal ve středu u melbournského soudu za zmaření čtyř životů policistů celkem 22 let, s možností propuštění po 18,5 letech. Za zabití mu soud vyměřil 12 let plus 3 roky za každý další život. K tomu dostal rok za držení drog. Přitom si před nehodou počínal téměř jako smyslů zbavený. Za tři dny před tragédií spal jen pět hodin a měl v sobě „koktejl“ drog a alkoholu.

Drogy ve volném čase nejen konzumoval, ale také s nimi obchodoval. U soudu zaznělo, že samotní jeho „zákazníci“ mu radili, ať se vyspí. Vyšetřování ukázalo, že než u krajnice policisty přejel, ani jednou předtím nešlápl na brzdu. Důvod, proč kamion nejel dál, byl ten, že počítačový asistent řízení náklaďák sám zastavil. Ale už bylo pozdě.

Policisté Lynnette Taylorová, Kevin King, Glen Humphris a Josh Prestney mu právě umírali pod koly. Nepřežil ani jeden. Přitom na místě byli jen proto, aby pokutovali jiného zdrogovaného řidiče kvůli rychlé jízdě v jeho Porsche Realitní makléř a milionář Richarda Pusey se smrti vyhnul jen díky tomu, že právě močil u krajnice. Pak se zachoval tak nelidsky, až se tomu nechce věřit. Začal si umírající policisty natáčet a vysmívat se jim.

Viník celé šílené nehody je sice za mřížemi, čtyři lidské životy to ale už nezachrání. Otec jednoho z mrtvých policistů Andrew Prestney podle deníku Daily Mail řekl, že trest pro pachatele je pro něj jen malá útěcha. „I když už pachatel té nehody sedí, sebevětší trest nám naše milované nevrátí. Nikdo nám už nenahradí to chybějící místo u stolu a v našich srdcích, s nímž budeme muset žít do konce života,“ řekl.

Někteří lidé se pozastavují nad tím, že soud vyhodnotil „cenu“ lidského života jen na tři roky. Těžko se přitom v případu hledají jakékoli polehčující okolnosti. Singh byl nevyspalý, zdrogovaný a lidem vykládal, že je pronásleduje čarodějnice a musejí utéct. Z vyšetřování vyplynulo, že pod vlivem drog žil v přesvědčení, že s ním v kabině kamionu ta divá žena jezdí, a nemůže se jí zbavit.

„Byl mimo, žvanil nesmysly, nikdy jsem neviděl nikoho tak unavenýho, snad osm dní za sebou vůbec nespal,“ řekl policii jeden z jeho zákazníků.