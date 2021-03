Australský realitní makléř Richard Pusey (42) se u soudu v Melbourne přiznal k tomu, že jel nepřiměřeně rychle, byl pod vlivem drog a pak si natáčel umírající policisty, kteří ho na silnici zastavili. Uvedl to server BBC .

Realitního makléře, boháče a teď už i usvědčeného zločince Richarda Pureyho policie zastavila v dubnu 2020 na dálnici kvůli výraznému překročení rychlosti. Byl pod vlivem marihuany a pervitinu. Shodou nešťastných okolností pak ale policisty, kteří přestupek zdrogovaného řidiče na silnici šetřili, za pár minut smetl kamion!

Náklaďák smetl čtyři strážce pořádku, jejich auto i odstavené porsche Pureyho. Toho se jako jediného srážka netkla, protože tou dobou právě močil u krajnice. Když viděl, co se stalo, místo toho, aby přivolal pomoc a poskytl první pomoc, si nebohé policisty začal natáčet na mobil! Záběry později rozeslal přátelům na facebooku.

Po celé tři minuty makléř natáčel umírající Lynette Taylorovou, která zůstala uvězněna pod nákladním vozem. Podle soudu byla v tu dobu ještě při vědomí. Kamera na její uniformě natočila makléřovo nechutné chování a to, co říkal.

„Tak tady to vidíš. To je fakt skvělý, fakt skvělý,“ říká během toho, co stojí nad policistkou ve smrtelné agónii a natáčí její utrpení. „Chtěl jsem jenom dojet domů a dát si suši. A místo toho mám teď auto na s***ku,“ dodal a zasypal policisty nepublikovatelnými nadávkami. Následně z místa utekl.

U soudu se nakonec přiznal ke všem bodům obžaloby. Podle australské televize 9news jeho otřesné chování odsoudila i jeho vlastní matka. Postupně začaly vycházet na povrch i další jeho nevybíravé úlety. Například sprostě nadával rakovinou trpící manželce muže, který mu vyrobil kuchyni, když si s ním přišel vyříkat, že kuchyně není podle jeho představ. Jindy zase měl podle svědků dávat své ženě hlavu do oprátky.