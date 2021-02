Malou Callie (†2) z australského Nového Jižního Walesu vzala jednou její maminka do práce, ale z toho, co měla být nevinná návštěva, se vyklubala velká tragédie. Holčička v práci požila mycí prostředek a po měsíci zemřela v nemocnici. Ošetřující personál čelí podezření ze zanedbání péče.

Maminka holčičky Callie Griffiths-I'Ansonové šla jako každý jiný den do práce, tentokrát ale s sebou vzala i svoji dcerušku. Žena pracovala v hotelovém baru a o dcerku neměla žádný strach. Ta ťapala mezi maminčinými kolegy, kteří se o ni také starali, když maminka zrovna nemohla.

To se stalo i ve chvíli, kdy si maminka potřebovala odskočit vedle na poštu. Byla to jen chvíle, ale přesto během ní kolegové dcerku neuhlídali a ona se napila čisticího prostředku na nádobí. Obsahoval hydroxid sodný, jinak také zvaný louh neboli natron, což je silná žíravina.

Jelo se okamžitě do nemocnice. Ne ale do místní, nýbrž do většího zařízení v Melbourne vzdáleného čtyři hodiny jízdy. Callie začala krvácet ze rtů, v nemocnici ji museli uvést do umělého spánku. Brzy ji ale převezli mimo JIP a nedlouho poté byla propuštěna domů. Psal se leden 2018.

Po několika dnech pak následovala kontrola. Na dívčině stavu nebylo shledáno nic závažného, a tak byla opět puštěna domů. Po měsíci ale přišlo zhoršení. Jednoho rána rodiče vstali a zjistili, že dcera chroptí a přestává dýchat. Snažili se ji oživovat, ale v místní nemocnici ji zanedlouho prohlásili za mrtvou.

Koroner nyní prověřuje, zda nemocniční personál při péči v nemocnici něco trestuhodně nezanedbal. Bude se prošetřovat i komunikace nemocnice s rodiči. Ti do ní volali den před tím, než holčička zemřela.

Lékař byl právě na sále, ale bylo jim přislíbeno, že se jim co nejdříve ozve. Ozval se ale až několik dní po smrti Callie - aby vyjádřil upřímnou soustrast pozůstalé mamince a tatínkovi.