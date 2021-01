Před soudem v australském Melbourne stanula ve čtvrtek bývalá ředitelka židovské školy Malka Leiferová, která uprchla v roce 2008 do Izraele poté, co vyplula na povrch první obvinění. Dlouhý proces skončil jejím vydáním k trestnímu stíhání Obžaloba má 74 bodů a nechybí v ní 11 případů znásilněni. Oběťmi měly být studentky zmíněné školy.

Čtyřiapadesátiletá Leiferová se prvního soudního státní zúčastnila pomocí videokonference, jelikož je kvůli opatřením proti šíření koronaviru v karanténě na policejní stanici. Během dvacetiminutového slyšení si vyslechla 74 obvinění ze sexuálního zneužívání dětí, včetně 11 obvinění ze znásilnění. Na dotaz soudkyně, zda jednání slyší a vidí, neodpověděla. Stráž v její místnosti potvrdila, že spojení funguje. Leiferová dříve tvrdila, že je nevinná, napsala dnes AP. Zatím podle ní není jasné, jak vysoký trest ženě hrozí.

Její právní obhájce Tony Hargreaves u soudu řekl, že jeho klientka má závažné psychické problémy, a požádal o její převoz do vězení, které poskytuje pro její zdravotní stav lepší podmínky. Leiferová je rovněž silně věřící, což vyžaduje speciální opatření ve vazbě, která policejní stanice postrádá, dodal Hargreaves. Obviněná nepožádala o propuštění na kauci a další stání je naplánováno na 9. dubna.

Leiferová se narodila v Izraeli a do Austrálie se přestěhovala v roce 2000. Působila jako ředitelka na ultraortodoxní židovské škole v Melbourne. Obžaloba ji viní ze sexuálního zneužívání dětí včetně jejích studentek v letech 2004 až 2008. Poté, co obvinění zjistila, odjela do Izraele.

Austrálie požádala o její vydání v roce 2014, ale extradiční řízení se v Izraeli vleklo. Její právníci poukazovali na její narušené duševní zdraví. Izraelský nejvyšší soud loni v září na základě psychiatrického posudku zamítl její odvolací žádost proti vydání a uvedl, že je žena zdravotně způsobilá podrobit se soudnímu procesu. Nejvyšší soud loni v prosinci tento verdikt potvrdil a Izrael toto pondělí poslal Leiferovou do Austrálie.