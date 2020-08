Na první pohled by to do pohledné a sympaticky vyhlížející dívky nikdo neřekl. Ale přesto ruskou nadšenkyni do boxu Elenu Poveljaikinaovou (22) nedávno odsoudili na 13 let do vězení za dvě vraždy. Spáchala je ve vesničce Michajlovka v Omské oblasti.

Poslední foto před smrtí: Při děsivé nehodě zemřeli čtyři chlapci (†6, †10, †11, †11) a Marián (†43)

Obě oběti byly muži. Prvního (†37) Elena podle rozsudku umlátila a navíc znásilnila násadou od lopaty. Pak ho dotáhla k plotu, přetáhla ho přes něj a nechala ho pohozeného na silnici. U soudu zaznělo, že prý byl opilý a nechtěl odejít z jejího domu.

Vraždila kvůli nevhodné poznámce

Podruhé vraždila o dva měsíce později. Popíjela s místními, mezi nimiž byl i Evgenij Grebenkov (†31). Ten v jednu chvíli prohodil jakousi nelichotivkou poznámku o Eleninym otci Pjotrovi (57). Jeho slova se Eleny velmi dotkla. Tatínek byl zemědělec a ji i jejího bratra Valeryho (26) údajně vychoval zcela sám, bez ženy.

Pavel Paur o zmizení manželky: Z domu utekla nahá! Kde našli její krev?

Elena se jako smyslů zbavená na muže vrhla a zasadila mu rukama i nohama takové rány, že na jejich následky další den umřel. „Ač byla postavou malá, byla silná a hlavně blázen do boxu,“ napsal list Komsomolskaja pravda. Po smrti druhého muže se podle listu Mirror k oběma vraždám přiznala.

Začala si vymýšlet

Následně ale odmítla vypovídat a vyšetřovatelům začala tvrdit, že prvního mrtvého srazilo auto a druhý zemřel na selhání ledvin, s nimiž měl dlouhodobě potíže. Pitvy však tyto možnosti vyloučily a Elena byla uznána vinnou. U soudu vyjádřila upřímnou soustrast pozůstalým, ale vinu nepřijala.

Blaf na talíři? Tohle dali pacientovi v nemocnici: Dieta, brání je odbornice

Přítel odsouzené Fjodor Kalmykov o ní řekl, že je „milá a laskavá“ a nikomu by neublížila. „Budu na ni čekat, k nikomu jsem v životě nic tak silného jako k ní necítil,“ dodal. Maminka Vera je také skálopevně přesvědčena, že její dcera byla falešně obviněna lidmi z obce, kteří jí nepřáli.