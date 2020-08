„Fuj. Bože co to je? To je blivajs. To ani nepříteli.“ Nějak takhle vypadají desítky reakcí, které vyvolala fotka červené hmoty s omáčkou a masem. Jídlo pochází z českolipské nemocnice, fotku do jedné z facebookových skupin vložila Petra s tím, že takové jídlo dostal její tatínek v nemocnici. Znechucené a hladové maminky: Těmito hnusy nás krmili v porodnicích!

Lidé se pustili i do kuchaře, který na první pohled ne zrovna přitažlivý pokrm uvařil. „Nekulturní kuchař omlátit o hlavu nejlépe mu to vylít, hrozný,“ napsal Martin. „Nooo tak to je vážně zajímavé papání... Ale barva je to krásná... Nicméně do huby bych to asi nedal...,“ přidal se Václav.

Dietní jídlo

O co se nakonec jedná? Jde o dietní pokrm - rozmixované brambory s červenou řepou (proto červená barva) a mletým krůtím masem. „Šlo o dietní jídlo pro seniory. Ostatní pacienti měli knedlíky a zelí z červené řepy a krůtí na česneku,“ popsala iDnes.cz nutriční terapeutka nemocnice. Žaneta V. (49) z Bohumína už je při vědomí: Čeká ji další hrůza!

Horká si myslí, že je jídlo zcela v pořádku a dala by za něj i ruku do ohně. „Kdyby to tak nemělo vypadat a nebylo by to chutné, tak bychom to určitě nevydávali,“ dodala. Pacientovi dietní jídlo určuje lékař, kuchaři a pomocníci pak jídlo připraví a servírují.

Nejde ale o jediné netradiční jídlo, které v nemocnici můžete dostat. „Děláme i bramborovo-brokolicovou kaši, kaši s celerem... Chceme, aby pacienti měli nějakou obměnu. Třeba na LDN leží dlouho, tak aby měli nějakou změnu,“ zakončila s tím, že chápe, pokud se jídlo někomu nelíbí.

Něco takového ale nevidíme na sociálních sítích poprvé - na začátku roku se strhla kritika porodnic, které novopečeným maminkám servírovaly také pořádné blafy. Objevily se ale i lidé, kteří se stravy ve zdravotnických zařízeních zastali. Na fotografie se ostatně můžete podívat v galerii: