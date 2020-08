Jana zmizela v roce 2013 za dosud nejasných okolností, nikdy se ji nepodařilo najít, ani živou, ani mrtvou. Pátrali po ní stovky policistů, její případ se teď, po sedmi letech, znovu otevřel. V domě ve Slavětíně na Lounsku, kde žila, pátrali po jejích ostatcích kriminalisté z Tempusu. Ti se zabývají případy, které se nepodařilo objasnit. Manžel Jany Paurové promluvil o pátrání: Chci, aby ji našli. Živou, nebo mrtvou!

Matka čtyř dětí zmizela jen pár dní předtím, než měla jít podat vysvětlení na policii kvůli týrání ze strany manžela. Ten za to dokonce dostal i podmínku. Její, nyní už bývalý manžel Pavel pro eXtra.cz popsal, kde se společně seznámili, jaké bylo jejich manželství a kde by podle něj mohla být.

Nasekala dluhy

Pavel se s Janou setkal v porcelánce, poté si ve Slavětíně koupili dům. „To bylo všechno v pohodě. Jenže pak začala pít a zhoršovalo se to a zhoršovalo. Pak nasekala dluhy, to má dodneška. Jen co já vím, tak má ještě dnes dluhy asi 60 tisíc korun,“ uvedl Paur pro eXtra. O tom, že si půjčuje, věděl jen částečně.

Potom to ale šlo z kopce dolů a všechno se mělo zkazit. Prý měla skákat nahá z okna do zahrádky, poté přes plot a pak utíkala. Podle Paura mohla mít i psychické problémy. „Jo, bývalý kolega, co tu dříve dělal, ji zvedal tady po vesnici. Všechno ale houby platný. Já jsem pořád doufal, že se to otočí. Ale ono to bylo pořád horší. Sociálka mi nepomohla, ti šli proti mně. Když jsem ji tam přivedl, že je pod vlivem alkoholu, tak mi řekli, že jsem to udělal schválně, že jsem ji tam takto přivedl,“ myslí si Paur. Jakub (20) popsal peklo v Bohumíně: Přišel o přítelkyni (†17) a nenarozenou dceru

Modřiny měla z pádů

Na několika fotkách, na kterých byla Jana, měla na pažích velké modré modřiny. Na otázku, zda svou manželku tehdy někdy uhodil, odpověděl, že ne. K těm, co byly vidět na fotkách, uvedl, že je to z toho, jak se bránil. „To jsem se přiznal, že je od toho, jak jsem se bránil. K tomu jsem se přiznal. A že měla i jiné modřiny? Vždyť tady pořád padala, tady spadla ze schodů v paneláků, pak několikrát na silnici… Ale k tomu, co měla na pažích, jsem se přiznal. Přeci se nenechám zmlátit,“ popsal Paur.

V roce 2016 odešel Paur od soudu v Lounech s dvouletou podmínkou za týrání své manželky. V domě se měla před lety najít i krev. „To bylo něco málo. Já už ani nevím. Nějaký dvě tři kapky našli taky na matraci. Tak matraci rozřízli a nic nenašli,“ řekl Paur. Policisté promluvili o případu pohřešované Jany Paurové: Našli ve Slavětíně, co hledali?

Je na Ukrajině?

Čtyři děti doteď nevědí, kde jejich máma je. Exmanžel má ale svou vlastní teorii. „Všichni říkají, že je na Ukrajině. Říkají, že to táhla s těmi ukrajinskými dělníky. Říká se, že s nimi odjela. Jestli to měla s nimi domluvený a naplánovaný… Já fakt nevím,“ myslí si. Podle něj Jana furt žije, neví ale kde. „Ale už jsem rozvedený. Po letech se mi to povedlo, že to tedy vyšlo i bez její přítomnosti. Ale prostě koukají na mě jak na vraha. Je to tak,“ dodal.

Po jejím zmizení byl na dně, postupem času se z toho ale, podle svých slov, vyškrábal a teď už to prý nějak jde. „Nemám to jednoduchý, chodím do práce, o čtyři děti se starám, o celej barák atd.,“ postěžoval si. Policie 4. den kope v domě ztracené Jany Paurové: Synové Pavel a David na místě činu!

Pár má krom dvou chlapců ještě dvě malé holčičky Šárku a Míšu. „Míša už byla větší, a když si to teď všechno čte, tak je z toho všelijaká. Kluci jsou věčně pryč, mají své holky, chodí na brigády,“ doplnil.

Bylo to na udání!

Kolem nového vyšetřování se vede spousta teorií. Někdo si myslí, že nejmladší syn při výslechu něco prozradil a od toho se pak kriminalisté odvíjeli a spustili vyšetřování. Paur má ale jiný názor. „Tady se říká, že to bylo na udání. No, tak už to tady rozkopali a prověřili všechno,“ upřesnil.

Během pětidenního vyšetřování v domě policisté rozkopali několik míst. Pavel Paur to tak bude muset opravit. „Sám to dělat nebudu, vezmu si na to firmu. Kriminálka by to pak měla zaplatit. Vrtali, taky vysáli jímku… Celé to bylo hrozné, psychicky jsem to špatně nesl. Prostě nebylo to nic pěkného,“ popsal. Podle informací Blesku se na místě choval naprosto normálně, nechyběl mu ani úsměv na tváři.