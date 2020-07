Po ruském vysokoškolském učiteli Vladislavu Kuzněcovovi (†58) z Voroněže policie pátrala od 5. března, kdy byl vedený jako nezvěstný. Tři měsíce se o něm nic nevědělo. Nakonec policie přišla na to, že jeho student Dmitrij Bukovsky (33) měl zosnovat otřesný plán, který se svým komplicem údajně nakonec i provedl.

Dmitrij Bukovsky, postgraduální student, a jeho komplic Alexander Charlamov (30), IT specialista, vraždili kvůli v přepočtu půl milionu korun. Měli se přitom inspirovat televizním kriminálním seriálem Breaking Bad, Bukovsky na sociálních sítích dokonce používal jméno jedné z postav Walter White. White byl profesor chemie, který sklouzl na dráhu zločinu a nechal mizet své oběti tak, že jejich těla rozpouštěl v chemikáliích.

Kuzněcov se s Bukovskym dobře znal, proto oba muže pustil bez váhání k sobě domů. Pachatelé na něj zaútočili a omámili ho chloroformem. Když kantor přestal dýchat, odnesli jeho tělo do bytu, který si pronajímal Charlamov. Pak oběť rozčtvrtili a její části vložili do několika nádob naplněných kyselinou chlorovodíkovou. Nádoby pak měli na balkoně další tři měsíce, až do okamžiku, kdy na ně přišla policie.

Charlamov se k činu doznal a projevil lítost. Chtěl snadno přijít k penězům, prý aby mohl své malé dceři víc dopřát. „Dopustil jsem se zla, musím být potrestán,“ řekl podle Daily Mail před soudem novinářům. Bukovsky se odmítl vyjádřit, ale nic nepopřel. Řekl totiž, že vyšetřovatelé mají relevantní důkazy.