Letos by mu bylo už pětatřicet, možná by měl vlastní rodinu a žil by šťastný život. Osud tomu ale chtěl jinak. Malého Tomáška B. z Ostrova podle všeho znásilnil a brutálně zavraždil pedofil František Kahánek. Hlavní podezřelý ve věznici nepřežil ani 24 hodin. Jiří Kajínek případ připomněl v souvislosti s Josefem Kučou, který utýral malého Marečka z Loun a údajně spáchal sebevraždu. V případě Kahánka ale všechno nasvědčuje tomu, že vlastní rukou ze světa neodešel.