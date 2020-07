Dlouhodobě se táhnoucí sousedský spor vyvrcholil tragicky. Mildred Olivovou (†71) a jejího přítele (†54) zastřelil soused na její zahradě. Nelíbily se mu časté hlasité večírky páru, ani to, že se Mildred na zahradě ráda opalovala nahá. Dcera a vnoučata ji oplakávají jako nejlepší babičku na světě.

Mildred Olivová žila s Timothym Hansonem (†54) v domečku v Las Vegas. Sousedili s Andrewem Cotem, který je oba zastřelil. Podle serveru Metro sousedé často slyšeli, jak Cote na sousedku opakovaně křičí, ať si na sebe něco obleče. Ona vždy kontrovala tím, že si na své zahradě může dělat, co se jí zlíbí.

Mezi oběma pozemky stojí jen nizoučká zídka. Přes ní si sousedé navzájem velmi snadno viděli na vedlejší zahrady. Cote si kromě stařenčina nudismu stěžoval i na časté večírky, na něž si Mildred zvala přátele a známé. Poté, co si Cote v dubnu 2020 začal dění u sousedů natáčet, si jich zvala ještě víc, prý aby se cítila bezpečněji. Policie nikdy na Coteovy stížnosti nereagovala.

Z nečekané smrt je rodina zničená

Sousedský spor vyvrcholil tragicky 25. června, kdy došlo k hádce ještě vyhrocenější než kdy dřív. Jejím předmětem bylo všechno možné, včetně chybějícího ošacení babičky Mildred. Místo podání ruky a smíru bohužel příběh znepřátelených sousedů skončil zastřelením Mildred a jejího přítele. Cote nyní sedí ve vazbě a čeká na soud.

Vnuci i vnučka svoji babičku milovali, celá rodina je nešťastná z její nečekané smrti, na kterou se nikdo z nich neměl šanci nijak dopředu připravit. „Byl jsem vychován k tomu, že máme projevovat respekt. Že máš respektovat staré lidi a pomáhat jim. To, co udělal, by mě nikdy nenapadlo udělat,“ řekl babiččin příbuzný José Roman zarmouceně.

„Na vlastním pozemku si člověk může dělat, co chce,“ vidí sousedský spor jednoznačně. „Mám pocit, jako by mě někdo okradl. Okradl mě o poslední léta a dny mé babičky, které jsme mohli strávit všichni spolu. Co si ten chlap myslí? Mít problém s malou starou paní!“