Nejkrutější mafián byla žena: Griselda vraždila už v 11 letech!

Měřila sice jenom metr padesát, ale byla nelítostná a ambiciózní, vysloužila si přezdívky jako „kmotra kokainu“ a „černá vdova“. Pocházela z chudé rodiny z kolumbijského Medelínu a její matka byla alkoholička, který ji brutálně bila. V zemi v tu dobu zuřila brutální občanská válka.

V jedenácti letech unesla společně s dalšími dětmi dítě boháče a požadovali výkupné. Když rodiče požadované peníze nezaplatili, prý rukojmí s klidem zabila a pak už zabíjela pořád. Prvního manžela potkala ještě, když byla prostitutkou, a měla s ním tři děti. Později ho však zabila kvůli obchodnímu sporu.

S druhým manželem Albertem Bravem se Griselda přestěhovala nelegálně do USA a zde začala budovat svůj drogový podnik. Jako první si uvědomila, že k pašování jsou lepší ženy, protože je menší šance, že je budou prohledávat. Vytvořila proto vlastní značku speciálního spodního prádla, které mělo skrýš na drogy. Do tajné kapsy v kalhotkách, podprsenkách a korzetech se vešlo přes 3 kila kokainu.

V USA se brzy Griselda i s manželem stali milionáři, díky svým kontaktům v Kolumbii byli schopni pašovat neuvěřitelné množství drog a zaměstnávali v New Yorku 1500 dealerů, kteří jejich zboží prodávali. V té době byl kokain vzácný a drahý a byla to především záležitost boháčů, včetně filmových hvězd a sportovců.

Kokainová královna udržovala své soukromé letadlo vždy v pohotovostním režimu, kdyby bylo potřeba ze země uprchnout. V roce 1975 se to ukázalo jako užitečné, protože vyšlo najevo, že policie připravuje její zatčení.

Vrátila se do Kolumbie a měla podezření, že ji její manžel podvádí a okrádá, proto za ním vtrhla s obrovskou ochrankou. Bravo měl ovšem ochranku vlastní, černá vdova ho však údajně nakonec zastřelila pistolí ukrytou v botě, manžel ji však před smrtí stihl zasáhnout do žaludku samopalem. Se třetím manželem se přesunula do Miami, a protože její tvář byla zničená letitým braním kokainu, nikdo ji nepoznal. Zde převzala nadvládu nad obchodem s drogami tak, že své konkurenty pozabíjela!

Miami se kvůli ní rychle stalo nejnásilnějším městem v USA. Zemřelo tolik lidí, že koronerova kancelář si musela pronajmout chladicí vůz od fastfoodu Burger King, aby měla dostatek místa pro všechna těla.

Griselda byla závislá na kokainu a vraždila lidi jenom proto, že se na ni špatně podívali. Měla také pořádat obrovské bisexuální orgie a kupovat si prostitutky a striptérky, se kterými buď spala, anebo je pro zábavu střílela. Také měla nutit muže k sexu a držet jim u toho pistoli u hlavy.

Nakonec ji však policisté v roce 1985 zatkli a odseděla si 19 let. Podnikání prý údajně řídila dál z vězení. V roce 2004 byla propuštěna a deportována do Kolumbie. Někteří očekávali, že bude ihned zavražděna, ale přežila ještě dlouhých 8 let, než ji zastřelili před obchodem.

Streamovací gigant Netflix nyní uvedl nový seriál mapující osudy této kriminálnice. Nazvaný je prostě Griselda a zatím sbírá převážně kladné recenze.

Nejde však o jediné zpracování slavného příběhu. Ve filmu Kmotra má nechvalně proslulou gangsterku tvárnit Jennifer Lopezová. Původně měla velké ambice a chtěla chystaný snímek i režírovat. Nakonec se však spokojila pouze s hlavní rolí ve filmu a režii přenechala zkušenějšímu Reedovi Moranovi, který stojí i za velmi úspěšným seriálem Příběh služebnice. Podle příběhu Griseldy Blancové už dokonce jeden film vznikl, nese název Kokainová kmotra a hlavní roli si v něm střihla Catherine-Zeta Jonesová.