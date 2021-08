Mladý Brit Miles Routledge (22), který hlupácky odcestoval do Kábulu, jelikož chtěl zažít dovolenou v nejnebezpečnější zemi světa, to pořádně schytává na sociálních sítích. Angličanovi se sice podařilo se evakuovat z města obsazeného Tálibánem, ale kvůli své sobeckosti mohl ohrozit další lidi, kteří se zoufale snaží dostat pryč z radikály ovládaného pekla. Letadla s evakuovanými Afghánci totiž praskají ve švech.

Svým nezodpovědným chováním totiž mladík nejenže ohrozil sebe samotného, ale taktéž obsadil zbytečně jedno místo v evakuačním letadle. Jak informoval web Daily Star, Miles mohl klidně zasednout místo matce s dítětem. „Sobecká akce, vaše místo v letadle mohl klidně dostat nějaký z afgánských tlumočníků, kterému nyní hrozí jistá smrt,“ napsal jeden z komentujících na facebooku.

Lidé na sociálních sítích zuří. „Proč mu prostě nepřestaneme dělat reklamu, což je koneckonců důvod, proč se v první řadě rozhodl pro toto hloupé rozhodnutí? Zaujal místo někoho, kdo se do této pozice nedostal dobrovolně,“ komentoval další z diskutérů.

Miles v nedávném příspěvku ještě více popudil lidi, když řekl, že cesty do Kábulu nelituje. Student medicíny dokonce v Afghánistánu pózoval se zbraní v ruce. To lidé odsoudili s tím, že je to velice urážlivé s ohledem na lidi, kteří se zoufale snaží dostat z radikály ovládaného pekla. „V letadle se posadil na místo, které mohlo patřit ženě nebo dítěti. Neměl na místo v americkém letadle právo,“ upozornil komentující na internetu. „I když má právo jet, kam se mu zlíbí, ohrozil lidi, kteří se snaží evakuovat a rozhodně příliš na výběr neměli,“ dodal.

Co předcházelo vysvobození?

„Jsem zaseknutý v Afghánistánu,“ napsal Miles na facebooku, když do hlavního města Kábulu po dvou dnech jeho pobytu nakráčel Tálibán. Všechny lety, kterými se mohl dostat do vlasti, byly zrušeny. „Myslím, že dnes v noci nebudu spát, viděl jsem příliš mnoho mrtvých lidí,“ sdělil šokovaný student z Británie.

Podle svých slov chtěl výlet pojmout tak trošku jako charitu a ukázat lidem zemi, která je jiná. „Místo toho jsem se psychicky zhroutil. Nevím, co se děje, ale vůbec nevypadám dobře,“ popsal.

Někteří lidé na sítích Milese nejprve podporovali. „Bez vás bych to nedal, lidi,“ napsal. Student fyziky říká, že mu ke zvládnutí situace pomáhá katolická víra. „Byl jsem připraven na smrt, přijal jsem to,“ vysvětlil. „Tento výlet je zkouškou boží. Jsem velmi věřící, věřím, že o mě bude postaráno,“ dodal.