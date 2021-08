Situace v Kábulu, který je v obležení Tálibánu, je stále nepřehledná, nebezpečná a složitá. Spolek Vlčí Máky se snaží informovat o dění a nejistotě tlumočníků, kteří pomáhali Česku na tamní ambasádě. Zpočátku vůbec nebylo jisté, jestli se o ně naše vláda postará.

Teď ale přicházejí trochu „lepší“ zprávy. „Ráno jsme obnovili kontakt se 7 tlumočníky a zprostředkovaně s dalšími 2. Přes noc se ukrývali s rodinami v blízkosti letiště. Od dopoledních hodin čekali u jedné z letištních bran, kde si zřídil checkpoint Taliban a pouštěl jen osoby, které si vyzvedli vojáci. Po několika hodinách byli nakonec 4 naši tlumočníci vyzvednuti,“ uvedl spolek.

Vpouštění na letiště probíhá i tak, že Tálibánci čtou ze seznamu jména nahlas a ten, kdo na něm je, může v klidu projít.

„Pět tlumočníků s rodinami se šlo někam schovat. Zjišťujeme, jestli se otočí další letadlo a objevují se další tlumočníci, kteří nebyli s nikým v kontaktu,“ řekla Blesku šéfka spolku Miroslava Pašková.

I tak ale v Kábulu zůstává celkem pět rodin, včetně osmi dětí ve věku od devíti měsíců až do jedenácti let věku. Čekání na sluníčku je ale extrémně náročné, dvě děti proto při čekání zkolabovaly a rodiče je museli převézt do nemocnice. Jedno z batolat má dokonce i zápal plic. „Zůstáváme se všemi v kontaktu. Děkujeme Armádě ČR za to, co se dnes povedlo,“ dodávají s odkazem na fakt, že do Česka se vrací druhý evakuační let.

K záchraně tlumočníku a jejich rodin se vyjádřili i samotní vojáci: „Afghánským tlumočníkům nepomáháme jenom s evakuací. V Česku pro ně zajišťujeme ubytování, stravování, zdravotní péči a psychologickou podporu. Oni pomáhali nám a teď pomáháme my jim!“

