Video Situace na letišti v Kábulu, odkud z Afghánistánu spěšně odlétají diplomaté zahraničních zemí i jejich spolupracovníci i s rodinami, kteří by mohli být v ohrožení - Twitter

Ačkoliv pomáhají hlavně vojenským veteránům, policistům, hasičům, celníkům nebo členům vězeňské služby, odhodlali se pomoci i těm, na které se zatím pořádně nedostalo. Jde o tlumočníky z Afghánistánu, kteří pracovali pro českou ambasádu nebo armádu.

Situace v Kábulu je vyostřená, město ovládl Tálibán, před kterým se snaží utéct tisíce lidí. Tamní letiště je obklopené stovkami lidí, přistávají a neustále odlétají letadla plná diplomatů a jiných důležitých osob.

„Čeští“ tlumočníci se na palubu českého speciálu Armády ČR zatím všichni nedostali. O složité situaci pro Blesk promluvila šéfka Spolku Vlčí Mák Miroslava Pašková (37), která je se všemi tlumočníky v kontaktu. Až tedy na jednoho…

Dostali se už někteří tlumočníci do České republiky?

Tuhle informaci já právě nemám… Čekám, až se mi někdo z těch, o kterých jsme věděli, že jsou potvrzeni pro ten první let, ozve. Mohlo se stát, že je stáhli na letiště, ale čekají na druhý let. Nemám to bohužel potvrzené.

Kolik lidí má zprávu o tom, že se z Kábulu dostane pryč?

Na to první letadlo mi to potvrzovali dva nebo tři tlumočníci, to byli ti nejnovější, kteří tlumočili pro naši armádu v poslední době. Potom nám tam zůstali lidi viset, nejnovější informace je z nedělního večera. Dva tlumočníci nebyli vůbec na seznamu, nepočítalo se s nimi. Ale v neděli večer dostali info, aby se dostavili na letiště. To by měl být nějaký další let. Na dalšího tlumočníka, který byl zaměstnancem Ministerstva zahraničních věcí, se vlastně zapomnělo. Neměl smlouvu s Ministerstvem obrany, ale s Ministerstvem zahraničních věcí. Těm se ale podařilo vykomunikovat, aby se na seznam dostal.

Zůstalo jich tam ale pět, o kterých víme, že na seznamu nejsou. Nikdo se jim neozýval. Teď jsou ukrytí.

Vy se snažíte nějak vykomunikovat, aby se na letadlo dostali?

Já popravdě řečeno nemám moc prostředků na to, aby se tam dostali. Předávali jsme jména tlumočníků Ministerstvu obrany, pak tam jednoho z nich připsali. Ale nemáme jinou šanci než tu, že budeme apelovat na vládu skrze média s tím, ať vezmou na palubu kohokoliv, kdo se dostane na letiště. A papírování se vyřeší až potom.

Jak hodnotíte reakci vlády?

Udělala vláda nějakou reakci? Přemýšlím, na co se ptát. Přijde mi to jako pasivita celou dobu. Vláda měla normálně nechat jet přesídlovací program. Chyba byla, když ho v roce 2017 zastavili. Místo toho, aby ho obnovili v jakékoliv podobě, tak nedělali nic. Všechny země, když oznamovali, kolik tlumočníků stáhnou, tak naše vláda opět nedělala nic. Tváří se, že připravovali program, ale vlastně něco zbrkle na konci července přijali. Nakonec to byl velmi omezený seznam. Mně to přijde jako totálně zpackaná operace. A to jen proto, že o tom mluvili. Kdyby tomu bylo jinak, stáhli by se diplomati a tlumočníky by asi ani nenakládali.

Co se s nimi stane, když tam zůstanou?

No, co se těm tlumočníkům stane, pokud je objeví Tálibán? To jsme už viděli na příkladu jednoho z nich. Zřejmě ho tam udali sousedi nějaké milici Tálibánu, která tam procházela ulicemi. Ráno vtrhli do jeho domu, zbili ho a odvlekli pryč. Nechci domýšlet, co se s ním dál bude dít. Tohle se může stát i ostatním, proto se skrývají a jsou zalezlí v kanálech. A čekají, co bude. A pokud se nedostanou mimo dosah Tálibánu, tak se obávám, že je i zabijou.

Jak jste s tlumočníky zkontaktovala?

S jedním jsem byla v kontaktu už od roku 2018, obrátil se na mě, když hledal jakoukoliv pomoc v ČR. Byl nasazen na přesidlovací program, ale když se v roce 2017 zrušil, tak nikam neodletěl. Postupně jsem se dozvídala o dalších a v posledních měsících se na mě často obraceli i vojáci a veteráni. Ptali se, jestli něco nevíme, že tam s nimi pracovali a jsou s nimi v kontaktu. Nemají ale žádné informace, jak bude probíhat záchrana nebo pomoc.