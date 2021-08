Video Situace na letišti v Kábulu, odkud z Afghánistánu spěšně odlétají diplomaté zahraničních zemí i jejich spolupracovníci i s rodinami, kteří by mohli být v ohrožení - Twitter

„Ztratili jsme kontakt s jedním z tlumočníků, podle zprávy od jeho bratra vtrhli do domu ozbrojení muži, zbili ho a odvlekli,“ uvedl Spolek Vlčí Máky. O ženě a jeho třech dětech nic neví.

„Byl to vojenský tlumočník původem z Afghánistánu. Zřejmě ho tam udali sousedi nějaké milici Tálibánu, která tam procházela ulicemi. Ráno vtrhli do jeho domu, zbili ho a odvlekli pryč. Nechci domýšlet, co se s ním dál bude dít,“ upřesnila Blesku šéfka spolku Vlčí máky Miroslava Pašková. Od doby, co se Tálibán dostal do Kábulu, udržují nepřetržitý kontakt s dvanácti tlumočníky a snaží se jim pomoci.

Po několika hodinách přišla dobrá zpráva. „Právě se ozval unesený tlumočník, jeho otec požádal sousedy, aby za něj šli orodovat, a tak jej milice pustila. Je zbitý, ale živý," informovala Blesk Pašková.

Někteří dostali zprávu o tom, že mohou nastoupit na palubu vládního letadla, někteří ani neví, zda se na seznam vůbec dostanou. „Jedna z rodin je od včerejška v podzemí bez jakýchkoli zásob vody a jídla. Naopak včera večer pozvalo Ministerstvo obrany České republiky do evakuačního letu jiné dva tlumočníky, kteří původně na seznamu nebyli,“ dodává spolek.

Myslí si, že už dříve mohlo dojít k chybám při sestavování seznamu. „Žádáme vládu, aby na palubu zbylých evakuačních letů pustila všechny bývalé tlumočníky Armády České republiky, kteří se ještě dokáží dostavit na letiště,“ apelují na vládu.

Podle informací Blesku by měl do Kábulu v pondělí kolem jedné hodiny odpoledne odletět další armádní speciál. Je tedy možné, že se na palubu dostanou další tlumočníci.

Spolek Vlčí Máky je dobrovolnická organizace, která pomáhá válečným veteránům. Pomáhali ale i policistům, hasičům, celníkům nebo členům vězeňské stráže.