„Opravdu si myslíte, že ubytování lidí, kteří pomáhají po tornádu, jsou vyhozené peníze? Opravdu si myslíte, že tito lidé mají vše platit ze svého?,“ vzkázal přes facebook první ženě Mikulčic František Fučík z Jihlavy.

Na sítích se objevil také vyhrocený dialog jednoho z dobrovolníků se starostkou: „Já jsem tady udělal hodně pro řadu lidí. Jsem tady 14 dnů a vy nám teď rušíte ubytování, budu spát v autě!" stěžoval si muž.

„My vám můžeme poděkovat moc, ale klidně můžete jet domů, když se vám to nelíbí,“ reagovala Otáhalová.

Starostka: Z té zloby jsem v šoku

Na sítích se nejen kvůli tomuto videu strhla bouře nevole. Nechyběly ani vulgární výrazy. Starostka Blesk.cz řekla, že je v šoku. „Takovou dávku zloby, to jsem nikdy nezažila.“

Hala sloužila místním, kteří přišli o střechu nad hlavou, poté v ní našli azyl i dobrovolníci. „Jenže mezi nimi byli i takzvaní dobrovolníci. Spletli si ubytování s hospodou, rušili noční klid,“ vysvětlila svůj pohled na věc starostka.

Video Starostka Mikulčic Marta Otáhalová čelí na sociálních sítích drtivé kritice kvůli svému chování vůči dobrovolníkům. Ona sama tvrzení kritiků odmítá jako nepodložená.

Obec halu uzavřela, brigádníkům nabídla převoz k noclehu do speciálního vlaku v Hruškách. Jenže následovala další bouře plná často vulgárních vzkazů. „Že je starostka zlá, hloupá, mstivá, ulhaná, zákeřná ženská jsem zažil na vlastní kůži několikrát. Ale to co děla teď, to jak sleduji, je naprosto mimo. Co získá tím, že vyhání všechnu pomoc z dediny?,“ jeden z mnoha názorů na starostku.

„Na obci jsem 16 hodin denně. U nás tornádo vytlouklo okna, dcera má dům napůl určený k demolici. Ale to nikoho nezajímá,“ postěžovala si Otáhalová. Jednu z obdržených textovek s výhrůžkou smrtí už řeší policie.

Prý je nekomunikativní

„Se starostkou se na lecčems neshodneme, možná má trochu jiný způsob komunikace, ale tohle je za hranou. Zvlášť když máme všichni táhnout za jeden provaz,“ reagoval místostarosta Jan Vlašic (KDU-ČSL).

Mezi obyvateli vesnice panují na celou kauzu rozdílné názory. „Ukazuje se, že s ní šlápli do louže. Jejím jediným programem pro lidi je dělat po obci záhonky. Je nekomunikativní, řadu věcí vám oznámí, ale už nevysvětlí. Ta bouře kolem ní je dalším důkazem,“ zněl názor obyvatele obce, který si přál zůstat v anonymitě.

„Tady jsou zas všichni chytří. Ať si to s ní někdo vymění a řeší kvanta problémů každý den. Nadávat umí každý," poznamenal jeden z řemeslníků opravujících na hlavní cestě poničený dům.

Hejtman: Výhrůžky smrtí šetří policie

Jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) navštívil Mikulčice a k celé situaci se vyjádřil „Vyhrožovat starostce smrtí, kdy tady maká od nevidím do nevidím, celý měsíc, to už je za hranou. Šlo o textovku z konkrétního čísla, věřím, že to policie vyřeší. To je prostě trestný čin, to se nemá dít.“

Potvrdil, že až do 1.srpna zajišťuje obec pro brigádníky stravu, poté budou kompletně obnoveny dodávky elektrické energie. Vysvětlil i stížnosti, že z obecního webu zmizel transparentní účet pomoci a starostka zmizela s penězi. „To se stalo ve čtvrtek, chyba je na straně banky, obec to okamžitě nahlásila, řeší se to. Tvrzení, že paní starostka zmizela i s penězi, je nesmysl,“ upozornil Grolich.

Hejtman, který hojně využívá sociální sítě, přestřelky na facebooku odmítl. „Nechte, prosím, ty lidi na obcích pracovat, mají toho opravdu dost.“

Na účtu je 34 milionů