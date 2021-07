Svatojakubské hody se místo tradičních čtyř dnů smrskly na nedělní odpoledne s ohlášeným koncem ve 22 hodin. „Mysleli jsme na noční klid, ale i hrozbu bouřek. Postavili jsme dva velké stany, ale stejně by se lidí neměli před deštěm kde schovat,“ vysvětlil předseda Slováckého krůžku Květoslav Hřebačka. Bouřka bohužel v noci udeřila, poničila plachty na domech a vytopila sklepy.

Po požehnání od faráře Mariána Kaliny se šestnáctičlenná chasa vydala krátkou procházkou na náměstí, kde předváděla nacvičené tance a verbuňk. Cíl akce byl jednoznačný.

Obyvatelé Moravské Nové Vsi si po měsíci odpočali od prací spojených s likvidací přírodní pohromy.

délka: 01:20.57 Video V tornádem zasažené Moravské Nové Vsi uspořádali hody. Zdeněk Matyáš

Zachovali tradici

„Aby se bavili o něčem hezkém za poslechu dechové muziky. Vymysleli jsme to letos z hodiny na hodinu, nechceme nikomu zavazet. Také jsme přemýšleli, jestli hody neudělat někde, kde to nezničilo tornádo a je hezčí prostředí, ale hody vždy bývaly tady, proto jsme to zachovali," dodal Hřebačka.

„Jsem rád, že to vyšlo. Kluci i holky se moc těšili,“ svěřil se student Jan Jáchymek (18), kterému letos připadla úloha druhého stárka. „Je to jen na pár hodin, ale užijeme si to,“ ubezpečovala stárka Karolína Dvořáčková.

Májku krůžek vztyčil v sobotu v 19:24, měsíc od okamžiku, kdy do městysu vtrhlo tornádo, a v čase, kdy se zastavily kostelní hodiny.

Letošní májka je vysoká místo obvyklých čtyřiceti jen 15 metrů. Uspořádat hody s omezeným programem zvažují také Mikulčice a Hrušky. Naopak v Lužicích, kde je loni zhatil koronavirus, si musejí počkat až do léta 2022.