Pět obětí, desítky zraněných a škody v miliardách korun. Vlna bouří, která zasáhla ve čtvrtek večer Česko, přinesla na jih Moravy nejsilnější tornádo v historii Česka, dokonce nejsilnější za posledních 20 let v celé Evropě. Úzký pás, kudy prošlo, připomíná válečnou zónu. Podle meteorologa Petra Münstera z Českého hydrometeorologického ústavu je vznik takto silného tornáda hodně ojedinělý jev, který se za posledních dvacet let v Česku objevil přibližně osmkrát.

Vzpomenete si, jaké pocity ve vás vyvolalo, když jste viděl první snímky nočního řádění?

Když jsem viděl první snímky těch pobořených budov, tak první slovo bylo masakr. Protože kromě filmu nebo videí z USA jsem u nás nic podobného neviděl.

Video Tornádo v Lužicích na Hodonínsku - Facebook/Eric Nopest

Co se z meteorologického hlediska stalo včera v noci na jihu Moravy?

Prohnala se tam supercela, která vznikla v Rakousku a měla sílu F3/F4 (podle Fujitovy stupnice). Pod supercelou se vyskytovalo tornádo, zatím ještě není jasné, jestli bylo jedno nebo jich bylo více. Jednalo se o jedno z těch silnějších tornád, které se vyskytuje pod supercelou a obsahovalo tzv. savé víry. Ty podtlakem zvedají předměty. Síla tornáda byla minimálně F3. Další informace budeme vědět odpoledne po terénním průzkumu, každopádně podle záběrů, které byly zveřejněny, je podezření, že by to mohla být i síla F4, což je z kategorie to druhé nejsilnější.

Dokážete odhadnout, jestli by se mohl tento jev na našem území opakovat?

Tornádo nevznikne jen tak, musí být spojeno se silnou bouří, která se teď už nad námi vyskytovat nebude. Co se týče počasí minimálně na víkend, tak očekáváme nějaké nepříjemné přeháňky a bouřky, ale ne takto silné. Počasí se v následujících dnech bude vylepšovat do toho tropického stylu. Studená fronta, která přes naše území bude přecházet z úterý na středu, může nějaké bouřky vyvolat.

Pamatujete si podobně silné tornádo z posledních let?

Každopádně takto silné tornádo tady v novodobé historii nebylo zaznamenáno a je také velmi nízká pravděpodobnost, že by vzniklo znovu. Ono obecně ta tornáda se tady vyskytují několikrát do roka a tornádo o síle F3 (tedy jedno z těch silnějších) jsme zaznamenali 5-8krát za posledních 20 let. Takže je to opravdu málo četný jev.

Mohou být tedy lidé na Moravě klidní?

I takhle silná supercela se neobjevuje každý den a rozhodně nemusí být na stejném místě. Není důvod říkat lidem, aby se báli každé bouřky. Tornádo je strašně málo pravděpodobný jev. Když si vezmete, že kopírovalo na délce 20 km úzký pás, mohlo se klidně stát, že by postihlo krajinu, pole nebo lesy a žádné škody by se nestaly. Bohužel v tomto případě mu stály v cestě obce a zabydlené oblasti. Výskyt takto silného tornáda je skutečně ojedinělý.

Výskyt tornád v Evropě je spíše ojedinělý, známe je spíše z USA? Mohlo by to souviset se změnou klimatu?

Jak říkáte, známe je z Ameriky, kde se vyskytují posledních 50 let, takže změnu klimatu bych do toho úplně nemíchal. Tady to není takovým zvykem, aby se ty parametry sešly tak dobře a vzniklo takto silné tornádo. Ale pořád je to jenom kombinace parametrů, které když se ideálně sejdou, tak tohle vznikne.

Jak tedy vznikne tornádo, jaké jsou ty ideální parametry?

Musí být nashromážděná energie, což je tím horkem a vysokými denními teplotami, a k tomu musí být správné proudění vzduchu a vysoké rychlosti větru. My se v předpovědích setkáváme velmi často s tím, že jeden z parametrů pro vznik silné bouřky se vyskytne, ale zůstane sám a ta bouře nevznikne nebo je jen slabá.

Co byste doporučil lidem, kteří vidí, že se nim blíží tornádo?

Nejbezpečnější jsou samozřejmě uzavřené prostory, jako jsou sklepy nebo kryty. Protože venku to můžete schytat nějakým předmětem, které to tornádo odhodí. Každopádně uvnitř není dobré být v blízkosti okna a třeba si ho fotit, protože vám může něco proletět oknem. Když už se člověk dostane do oka tornáda nebo do jeho bezprostřední blízkosti, kde ten vír je silný, tak tam to trhá střechy a riziko je veliké. Pokud jsou třeba vícepatrové domy, tak doporučuji jít do patra, kde je zděný nebo betonový strop, a nebýt pod střechou.

Jak se díváte na lovce tornád, je to spíše hazard nebo přínos vědě?

No já věřím, že tito lidé mají dostatečné znalosti o riziku, kterému se vystavují. Každopádně v USA tito lidé vědí, kde se vytvoří supercela a pak už jenom čekají. Buď se vytvoří, nebo ne. Četnost supercel je větší než četnost tornád a ne každá supercela s sebou nese tornádo.