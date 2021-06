„Bylo úplné ticho a pak hukot, jako když se blíží expres. Stačili jsme jen vyběhnout za roh a schoulit se,“ popsal vteřiny hrůzy Martin Konečný (41) z Lužic. Jemu i přítelkyni Michaele Piňosové (39) zůstalo jen to, co měli na sobě. Po dvou minutách řádění živlu se jim naskytl hrůzný pohled. Stoleté selské stavení, které postupně opravují, bylo v troskách. Střecha pryč, popraskané zdi, vybavení vymetené do okolí. S padesátiletým ořechem si živel pohrál jako s pírkem.

V pátek dopoledne prošel dům statik a vyřkl nekompromisní ortel. Dům půjde k zemi! „Deset let zvelebujeme, máme nová okna, loni jsem konečně doplatil hypotéku,“ kroutí hlavou Martin. Odpoledne začali s pomocí známých vyklízet trosky. „Nejbližší dny přespíme u rodiny, co bude dál, nevím. Počkáme, až tu hrůzu vydýcháme. Už to nechci nikdy zažít,“ přemítá Martin. Sto let staré selské stavení v Lužici Martin Konečný (41) a Michaela Piňosová (39) zvelebovali deset let. Teď půjde k zemi. | Blesk:Zdeněk Matyáš