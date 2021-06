„Tady ještě jakž takž, ale počkejte, to není nic,“ ukazuje důchodkyně, jaké škody přírodní katastrofa způsobila. Její dům je na první pohled ve špatném stavu. Všude jsou poházené věci a vysypané sklo. „Akorát synova urna je v pohodě,“ poukazuje paní Bohumila na to, že krátce před úderem tornáda přišla o syna. „To je něco strašného, ještě to nejsou ani dva měsíce, co umřel,“ dodává.

Paní Bohumila se před tornádem schovávala ve své ložnici. Podle jejích slov se všechno stalo během krátké chviličky. „Ani deset minut to netrvalo,“ říká. Před větrem se schovávala za oknem a čekala na zázrak. „Ani ne deset minut a máte po životě,“ neskrývá zoufalství.

Video Bohumila Kučerová (86): Nedávno jí zemřel syn, teď přišlo tornádo - Aktu.cz

Že se kolem prohnalo tornádo je nejvíce znát na její zahradě. Ta je celá posetá troskami a sutí. Paní Kučerová přiznává, že takovou spoušť sama neuklidí a prosí, aby na jih Moravy přijela pomoct armáda. S uklízením by jí měl pomoct i její druhý syn. „Alespoň, že ty slepice přežili,“ doplňuje babička s tím, že se těšila, až použije cukety, které na své zahrádce sama vypěstovala.

K tomu už ale nedojde. Teď má paní Bohumila místo záhonů se zeleninou jen spoušť. „Představte si, tolik peněz to stálo a ani pojištěné to nemám,“ uzavírá zdrcená Bohumila. Po neštěstí, které jí násilně vtrhlo do života, našla útočiště u svých sousedů.