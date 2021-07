Neuvěřitelná proměna: Takhle vypadají měsíc po řádění tornáda zasažené obce

Šest obětí, skoro 200 domů, které musely jít k zemi, dalších 1200 poškozených a škody za víc než 10 miliard korun. To jsou následky tornáda, které se před měsícem přehnalo přes část jižní Moravy a zdevastovalo obce Hrušky, Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves a Pánov u Hodonína. Lidé s pomocí dobrovolníků, hasičů, policistů a vojáků to nejhorší odklidili. Na fotografiích je vidět neuvěřitelná proměna. A symbolicky měsíc po řádění živlu začala v Lužicích stavba nového zdravotního střediska. Stát má do 14 měsíců a nabídne sedm ordinací. Přesunou se do něj také čtyři lékaři z bývalého střediska, které jako vůbec první budovu v obci na začátku července zbourali hasiči.