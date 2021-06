Znamení zkázy. Jinak se čtvrteční pohroma na jihu Moravy snad ani nedá popsat. Policie zveřejnila video, které nastiňuje situaci, během které museli policisté v jeden moment řešit mnoho věcí najednou. Ukazuje to například kamera zachycená na uniformě jednoho z policistů. Jednou ze situací byl i převrácený autobus, ve kterém seděla Silvie (14). Ta teď bojuje v nemocnici o život.

Čtvrtek 24. června roku 2021 se nechvalně zapíše do historie naší republiky. Tornádo nepopsatelně zasáhlo Hodonínsko a Břeclavsko na jihu Moravy. Extrémně silná bouřka připravila o život šest lidí, jednou z nich je i dvouletá holčička.

Více než stovku lidí zranila, některé až kriticky. Nejvíce zasaženými obcemi jsou: Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves a Hrušky, ale také Hodonín. Škody na majetku se budou šplhat nesmírně vysoko. Statici prozatím rozhodli o tom, že k zemi půjde 69 domů.

Autentické video z akce

Hned bylo jasné, že to nebudou lehké časy. Policie po několika dnech zveřejnila video, které ukazuje autenticitu celé situace. Ze začátku to bylo neskutečně náročné, policisté, ale také i hasiči a záchranáři, se do mnoha obcí nemohli ani dostat.

„Vesmír 251, jedu tam za klukama, nehlásí se, je to tady zablokovaný komplet, hasiči mi tady oddělají cestu, abysme se tam vůbec dostali,“ je slyšet ve videu.

Video Zkáza po tornádu pohledem policisty. - Policie ČR

Autobus odneslo tornádo

Když policista dorazil k autobusu, který tornádo odneslo o několik desítek metrů mimo silnici, viděl doslova zkázu. Ve voze byla tou dobou i čtrnáctiletá Silvie. Před tím ji několik hodin hledala maminka Irena se svou sestrou. Jedna na kole, jedna pěšky.

„Potřebujeme tady sanitku jednu,“ prosí žena na videu. „Je tady jeden zraněný a potřebujeme tady jednu sanitku navíc,“ říká do vysílačky policista. Dívku nakonec do nemocnice transportoval vrtulník z Rakouska. V současné době je Silvie na vídeňské klinice, její stav je kritický.

„Dcera komunikuje jenom očima, nesmí hýbat hlavou, má zlomené tři krční obratle. Ráno jsem přijela z Vídně, teď je tam její otec. Uvádí ji do umělého spánku, dostává silné léky proti bolesti,“ popisuje pro iRozhlas maminka Irena.

Nejhůř jsou na tom prý její nohy, bude se muset učit znovu chodit. Vznikla už i sbírka na pomoc rodině. Na Doniu se pro ně podařilo vybrat v pondělí ráno už více jak 4,9 milionu korun.

Ivan řídil autobus hrůzy

Autobus, který odneslo tornádo a jela v něm i Silvie, řídil Ivan. I on je vážně zraněný, druhý vrtulník z Rakouska ho transportoval taktéž do nemocnice ve Vídni. Čeká ho několik operací.

Policisté řešili celou řadu dalších věcí, museli například prozkoumávat i zřícené stavby, jestli v nich není někdo zavalený. „Takže kolik tady má být osob zavalených teda?“ ptal se na záběrech policista. „Vyhrabali tady jednu, našli teďka druhou,“ odpovídá mu místní obyvatel.