Markova manželka bojovala šest měsíců, agresivní formě rakoviny ledvin bohužel podlehla. Marek se stal ze dne na den nejen tátou-živitelem, ale i mámou pro své děti – Karolínu (22), Moniku (21), Anežku (16), Pavlíka (13) a Janičku (7). „Moc mi tehdy pomohl šéf. Dal mi volno, abych zařídil, co je třeba. A pak mi umožnil plánovat si směny tak, jak jsem potřeboval,“ popsal. Rodině v tíživé situaci pomohl nadační fond REGI Base, který se stará o bývalé vojáky, policisty, hasiče a jejich rodinné příslušníky. Mimo jiné i s hypotékou, kterou musel Marek kvůli rekonstrukci domku splácet.

Šílený hukot

Ve čtvrtek večer zpustošilo Moravskou Novou Ves, kde žijí, tornádo. Marek a jeho děti prožili znovu děsivé chvíle. „Bylo to úplně šílené. Je tady nějakých 1500 domů, třetina je poničená,“ popsal Blesku. Jeho dům živel, jak sám říká, »jen ofoukl«. „Přefičelo to přes barák, vír to vzal do dvora. Ze střechy směrem do zahrady uletěly tašky, ze šopy (kůlny – pozn. red.) to srolovalo plechovou střechu a vyvrátilo nám to ořech s metrovým kmenem. Měli jsme ale kliku, dům stojí,“ svěřil se policista. Škodu odhadl na pár desítek tisíc.

Pomáhá druhým

Rychle vyspravil střechu a vyrazil pomáhat více postiženým: rodičům, anebo kamarádovi, rovněž otci pěti dětí, jemuž to zbořilo půlku domu. Aby nepomohl – ví dobře, jaké to je, když rodinu zasáhne neštěstí. Společně se synem Pavlem a dcerou Monikou se spolu s dalšími pustili do spouště na domech u místního kostela. „Hodila by se motorová pila na ty spadané stromy, ale to teď nespěchá, v první řadě se řeší baráky, zahrady musí počkat,“ dodal..

Velké díky

„Do Moravské Nové Vsi i dalších postižených obcí se sjíždí celá republika, potkal jsem tady řadu kolegů z Prahy či z jižních Čech. Můžu jen říct, že všem moc děkujeme za okamžitou pomoc,“ říká Marek Dvořáček.

Chcete-li Markovu rodinu podpořit, můžete přes její internetové stránky.