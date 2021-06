Desítky milionů korun poslali už lidé nadacím na pomoc jižní Moravě zdecimované čtvrtečním tornádem. Další peníze přicházejí. Najdou se ale patrně i hyeny, které by se rády na lidské solidaritě přiživily. Před mimořádně odpudivým podvodem varoval i hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich (KDU-ČSL). Blesk Zprávám řekl, že se na sociálních sítích objevilo správné číslo účtu charitativní organizace, QR kód pro platbu ale vedl na soukromý účet. Dvaadvacetiletého muže, který to má mít na svědomí, policie v neděli zadržela a po pár hodinách obvinila. Hrozí mu až 10 let za mřížemi.