Obec Hrušky na Břeclavsku má 1 600 obyvatel a všechny katastrofa tak či onak zasáhla. Zničené jsou domy ve třetině obce, nemálo z nich půjde na demolici. Střechu nemá mateřská, ani základní škola. Podle místostarosty Marka Babisze je jen 15 procent budov netknutých.

Apokalyptické tornádo si bohužel vybralo trasu přes několik vesnic. Od okraje Břeclavi vytvořilo pás zkázy dlouhý 26 kilometrů a 500 metrů široký. Běsnit začalo na východním okraji Břeclavi, Hrušky byly poté první vesnicí na ráně. Tornádo pak pokračovalo zhruba na severovýchod přes Moravskou Novou Ves, svým okrajem „lízlo“ Týnec a postupovalo dál přes Mikulčice a Hodonín. Rozpustilo se teprve u Ratíškovic.

Pocity fotoreportéra Blesku v pátek nad ránem, když vstoupil do Hrušek, byly více než stísněné. Ač viděl už nejednu přírodní katastrofu, na tohle připravený nebyl, a už vůbec ne zrovna tady, u nás v České republice. Při jeho příjezdu prakticky všude panovala hluboká tma a ticho. Narušovaly ho jenom sanitky, které jedna za druhou odvážely zraněné obyvatele. Jejich majáky zářily do tmy, která byla jinak takřka všudypřítomná. Nezvyklý pocit v zemi, která má jinak lampy a světla takřka na každém kroku.

Procházel kolem nejasných obrysů popadaných stromů, jediné světlo se linulo od obecního úřadu, slyšet byl jen agregát na výrobu elektřiny a hlasy přítomných hasičů. Všechno ostatní skryla milosrdná tma.

Teprve východ slunce odkryl nelítostnou pravdu. Trosky byly všude. Tašky ze střech byl zaseknuté i deset centimetrů ve fasádách domů, takovou ohromnou sílu tornádu mělo! Osobní i nákladní auta ležela převrácená na bocích i na střeše, často odhozené proti zdím. Kostel, chlouba obce, zůstal bez části střechy a horní části věže, zběsilý vzdušný vír je odnesl jako nic. Nejzničenější část obce policie uzavřela a obyvatele tam z důvodu bezpečnosti ani nepouštěla. Místem, kde nejpostiženější oblast začíná, je právě kostel. Za ním leží přibližně stovka domů, které dopadly nejhůř. Z topolové aleje zbyly jen holé kmeny, trčely smutně k nebi jako obří nepoužitelná párátka.

Podle místních zuření živlu trvalo pouhé 2,5 minuty. Nejdřív odněkud přišel silný hukot, pak začaly padat obří kroupy, vše se třáslo a pakl začaly létat vzduchem předměty, vyděšení lidé se báli o život. A pak stejně náhle jako vše začalo, zase nastal klid. Byl to však strašný klid. Přišel šok a hrůza. Mezi ruinami i v očích místních obyvatel byly ty hrůzné minuty stále cítit.

V nemocnicích celkem ošetřili kolem 200 zraněných z postižených obcí. Pět lidí bohužel zemřelo. Tisíce jich zůstaly bez proudu a jeho dodávky se kvůli zničené infrastruktuře obnovují jen pomalu. Dovolat se někam bylo takřka nemožné. Bouře si v obcích brala budovy, auta, stromy, elektrická vedení, ničila zrající úrodu, podniky, vinné sklípky i vinice. Někde vinná réva na rozsáhlých plochách prakticky zmizela. Co nerozbily kroupy velikosti tenisových míčků, odneslo tornádo. Bouře poškodila i nedaleké historické Valtice, kde jsou škody prakticky na všech domech a památkách, ale i další obce.

Zvedla se obrovská vlna solidarity. Okamžitá pomoc do regionu míří nejen z celé republiky, ale také ze Slovenska, Rakouska, Polska nebo Chorvatska. Škody na majetku v oblasti jdou ale do stovek milionů. V předběžných výpočtech dosahují už více než půl miliardy a to jejich sčítání teprve začalo. Potrvá nejspíš mnoho let, než se podaří obnovit to, co nelítostný živel poničil.