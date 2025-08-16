Stavba známá z československé komedie Hynka Bočana Parta hic, leží v srdci Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Developerská firma přišla s projektem, který má zastavěnou plochu zvýšit ze stávajících 1 350 m² o dalších 4 525 m². V novém megahotelu plánuje 56 pokojů a 100 apartmánů.
Místní se bouří, založili spolek Klidné Beskydy, který má stavbě zabránit. „Obáváme se přetížení místních silnic, narušení ekosystémů a krajinného rázu. Projekt nerespektuje charakter CHKO ani potřeby místní komunity,“ uvedl šéf spolku Ondřej Pícha. Petici dle něj podepsalo už 1200 lidí.
Starosta: Je to moc velké
Za megalomanský má projekt i starosta Trojanovic Jiří Novotný. „Nesouzní s územním plánem obce. Novostavby mohou mít maximální kapacitu 50 lůžek,“ uvedl.
Developer se k námitkám nevyjádřil, na druhém jednání s obcí jen představili výše popsanou variantu. Původně měl být hotel ještě větší s až 250 apartmány…
VIDEO: Žižkova kasárna v Terezíně je v žalostném stavu, pomoct by měla miliardová investice.
Žižkova kasárna v Terezíně je v žalostném stavu, pomoct by měla miliardová instituce Institut Terezínské iniciativy