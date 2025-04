Už několik víkendů dobrovolníci pomáhají s opravou letitého objektu na Frýdecko-Místecku z roku 1936, přes který šlapou stovky turistů. „Díky nim můžeme otevřít o několik týdnů dříve,“ těšili se pan Michal i jeho žena Eva.

Není se co divit, že nadšenci o víkendech po zdolání několika kilometrů do kopce jen za stravu a nocleh přibíjejí prkna, vytrhávají podlahy nebo jen uklízejí. Právě Škvárovi oblíbenou chatu nedávno zachránili před zbouráním.

Chata stojí asi 3,5 kilometrů od Morávky na Frýdecko-Místecku na hřebenu pod vrcholem Lípí, mezi Čupelem a Ropičkou.

V šíleném stavu

Jelikož má číslo popisné místo evidenčního, kdyby ji nekoupili, šla by k zemi a nahradil by ji rodinný dům. Takhle dál zůstává kouzelné místo přístupné pro všechny. „Byla by to obrovská škoda přijít o stavbu, která sloužila turistům 90 let,“ zmínil muž.

Manželé převzali chatu v zoufalém stavu. Za poslední desítky let se do ní neinvestovalo. „Nejde jen o sumu, za kterou jsme ji koupili, ale dvojnásobnou do ní ještě vrazíme,“ dodal pan Michal s tím, že to nebere jako byznys, ale jako milovník hor a historie spíše jako poslání.

Kotař postavil havíř

Horskou chatu Kotař, do které se vejde 80 lidí, vybudoval v roce 1936 havíř Ignác Gřunděl, proto se nejdříve jmenovala Gřundělova. Škvárovi po něm pojmenují jednu z větších jizeb. Pozdější název objektu vznikl ze slova kotár čili kopec.

Škvárovi chtějí zachovat původní vzhled chaty Kotař. Nyní spolu s kamarády a dobrovolníky pracují na vyklízení, čištění i vnitřních úpravách. „Někdy musím zamáčknout slzu, když vidím, jak nám turisté pomáhají. Je to jako za starých časů, když se tyto chaty budovaly,“ sdělil pan Michal.

Otevřít by se měla Kotař do Velikonoc a na svátky v ní zahraje country kapela. „Budeme hostům připravovat jen pár jídel, ale taková, aby se po nich olizovali ještě dole na parkovišti,“ uvedl majitel.

