Lidé na Jablunkovsku si pomáhají proti šelmám, které jim decimují zvířata, různě. V Písku například pálí v noci rachejtle, jinde zkouší různé plašiče s čidlem, které při pohybu dělají kravál či blikají. Mnozí i na pastvině nocují.

Video Video se připravuje ... Hospodář Martin Szmek (50) z Bystřice na Frýdecko-Místecku si pořídil na vlky bič, práskání připomíná střelbu. Jana Gartnerová

„Nejdřív mi šelmy zakously osmnáct ovcí, podruhé tři. Přes zimu jsem je měl zavřené v košáru, když teď vyběhnou na pastvu, při obcházení ohrad občas bičem zapráskám. Snad to pomůže,“ řekl Szmek.

Muž se živí jako stříhač ovcí a právě od některých bačů tuto vychytávku odkoukal. Podle jeho slov ovládat bič není moc těžké a šlo mu to hned od začátku samo.

„Syn se to pomalu učí. Zkoušeli to i někteří kamarádi. Někomu to trvá déle, protože se bojí, aby nešvihl sám sebe. Dost to bolí,“ dodal pan Martin, který bič dostal na padesátiny.