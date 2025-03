Poslední, co Radim Adams (49) z Řepišť na Frýdecko-Místecku řekl, bylo: „Máme bod.“ V ruce zrovna držel raketu na badminton, který si šel s přáteli zahrát. Pak se skácel k zemi. Od prosince muž, sice žije a dívá se na svět, ale neví o něm. Jeho duše jen bezcílně bloudí věčností. Říká se tomu bdělé neboli vigilní kóma.

„Manžel má bolesti, křeče a je hrozně bolestné, že nevím, jak mu pomoci,“ říká manželka Adriana, která se stala jeho nonstop pečovatelkou a krmí ho sondou. Radim byl do té doby zdravý chlap, který pracoval ve výškách, zdolával hory, miloval sport a hlavně byl vynikající hudebník. Děti má rodina na studiích mimo domov.

V osudný den pan Radim, kterému blízcí a přátelé neřeknou jinak, než trampskou přezdívkou Reyjim, pocítil silnou bolest vystřelující do levého ramene. Lékařka to označila za ortopedický problém. Muž si řekl, že to rozhýbe, a proto vyrazil na badminton.

Tam ale zkolaboval. Ani okamžitá resuscitace kamarádů a pak i záchranářů, nepomohla. „Podle lékařů je šance na jeho návrat do života malá, ale nevylučují ji. Věřím v jeho vnitřní sílu a všichni kolem mu chtějí pomoci bojovat,“ dodala manželka.

Hraje se o čas

Rodina a blízcí Reyjima prosí o pomoc se sbírkou, protože existují způsoby, jak mu pomoci, a to intenzivní neurorehabilitací, hyperbarickou komorou, specializovanou terapií. „Čím dříve dostane správnou péči, tím lépe a potřebuje ji alespoň šest měsíců,“ uvedla paní Adriana. Měsíční náklady na ni ale šplhají ke 200 tisícům.

Záleží na konkrétní diagnóze

Bdělé kóma je hluboká porucha, při které není možné s člověkem navázat kontakt. Podle mluvčí ostravské fakultní nemocnice Petry Petlachové si lékaři u ní netroufnou případy zobecňovat bez toho, aby viděli konkrétní diagnózu.

„Záleží, jestli se do toho stavu pacient dostal po úraze, po závažné nemoci, na věku, na kondici, jak dalece má poškozené mozkové tkáně…,“ podotkla.

