Osm měsíců po těžké nehodě a pět po narození syna Daniela, v červnu 2016, se Veronika z kómatu probudila. Odborníci hovořili opět o zázraku. Jak Blesk.cz zjistil, přesně tři roky poté je stav mladé ženy velmi nadějný.

„Veronika dnes už mluví v souvislých větách. Kromě češtiny i německy, před nehodou pracovala pro zahraniční firmu. Vrátila se jí krátkodobá paměť, ptá se na různé věci ze svého života,“ prozradil exkluzivně Blesku její bratr a soudem určený opatrovník Michael Tlustý (40).

Mozek nedává signály

Velkou oporou jsou Veronice rodiče. „Každé, byť i malé zlepšení prožívají. Mamka ji má prakticky 24 hodin na starosti,“ upozorňuje Michael. Jeho sestra nedokáže chodit, střídavě je na vozíčku, nebo v křesle. „Ruce i nohy fungují, ale signál z mozku postav se a běž, ten chybí. Levou rukou se ale dokáže sama najíst,“ dodává.

S dnes tříletým Danielem se jeho maminka vídá prakticky každý den. „Bydlíme na dvou koncích vesnice za Jihlavou. Když zrovna nejede Veronika s mámou na rehabilitaci, není problém nechat jim Daníka na celý víkend,“ říká Michael.

Je to o víře a naději

Daneček už chodí do školky. Rád maluje a prý mu chutná. „Náš syn hraje hokej, což se mu líbí. Takže pořád lítá s hokejkou a chce být jako on,“ prozradil chlapcův strýc a opatrovník v jedné osobě. Daniela totiž vychovává společně s manželkou ve své rodině.

Loni podstoupila Veronika transplantaci kmenových buněk, letos ji čeká komplexní vyšetření na magnetické rezonanci ve Vojenské nemocnici v pražských Střešovicích. To určí další postup. „Je to o víře a naději. Musíme být trpěliví,“ říká Michael.

Co se stalo?

Po projetí zatáčkou na kluzké silnici nedaleko Jihlavy dostala Veronika 23. října 2015 smyk. Dupla na brzdy a bokem fabie narazila do protijedoucího renaultu. Náraz byl tak prudký, že došlo ke zlomenině druhého krčního obratle. Náraz mozku do lebeční stěny měl podle znalců sílu dvacetinásobného otřesu mozku.

délka: 02:20 Video Jaroslava Tlustá, maminka Veroniky, v roce 2016 v brněnské nemocnici po narození vnuka Daniela. Blesk TV

Lékaři na jedničku

Lékaři v Brně zvládli nesmírně těžkou situaci na jedničku. Po dobu, kdy byla Veronika v kómatu, hrozil předčasný porod. Daniel se nakonec narodil císařským řezem v 8. měsíci těhotenství. Po několikatýdenní intenzivní péči se dítěte ujali bratr Veroniky Michael a jeho manželka Andrea. Ty určil později soud jako opatrovníky chlapce i jeho matky.

„Na světě jsou známy jen výjimečné podobné případy a většinou s nepříznivým výsledkem především pro těhotnou. I my jsme denně museli improvizovat, řešili komplikace a hledali informace v odborné literatuře. Většinou pacienti v tomto stavu zůstávají bez jakéhokoli vývoje celé roky až do smrti. To, že by se pacient zcela probral a vrátil se ke svým běžným aktivitám, je za hranicí zázraku," poznamenala v červnu 2016 po probuzení Veroniky Dagmar Seidlová, primářka 2. ARO oddělení Fakultní nemocnice Brno.