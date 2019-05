Český mnich Pavesa upadl na Srí Lance do kómatu: Nemůže se vrátit domů

Český buddhistický mnich Pavesa upadl do komatu: Leží v nemocnici na Srí Lance

Na sociálních sítích se objevila znepokojivá zpráva z daleké Srí Lanky. Do kómatu zde upadl buddhistický mnich ctihodný Pavesa. Jeho přátelé a blízcí duchovní nyní prosí veřejnost o pomoc s převozem Čecha do jeho domoviny.

Ctihodný Pavesa, jak si Čech nechá říkat, leží ve státní nemocnici v Colombu. Na Srí Lance byl kvůli buddhismu. Bohužel, jeho zdraví nevydrželo. „Upadl do hlubokého stavu bezvědomí a nyní již je částečně při vědomí,“ stojí na facebookové stránce Karuna Sevena.

Přátelé by nyní duchovnímu rádi pomohli s návratem do vlasti a obstaráním obživy. „Vyhlašujeme veřejnou sbírku na úhradu nákladů osobní péče, léků a možného převozu do ČR,“ stojí v příspěvku. Za tímto účelem byl vytvořen transparentní účet.

Výzva je i pro ty, kteří nechtějí nebo nemohou přispět penězi. „Pokud nemůžeš pomoci finančně, zastav se, usedni a zašli našemu příteli to, co dával ostatním (mettā a karunā),“ vyzývají buddhisté. Mettā je podle buddhismu nepodmíněná a nesobecká milující laskavost. Karunā pak v překladu znamená soucit.

Číslo transparentního účtu: KB 115-8725780207/0100, poznámka C.Pavesa.