Češi neodletí kvůli bezpečnosti na Srí Lanku. Cestovky stornují zájezdy

„S ohledem na bezpečnostní situaci a upravená doporučení ze strany některých států týkající se pobytu v této zemi zajistila Dovolena.cz aktivně u svých partnerských cestovních kanceláří bezplatné stornování zájezdů všech klientů, kteří měli na Srí Lanku v těchto dnech odletět,“ uvedla ředitelka portálu Dovolena.cz Eva Sedlmajerová. Platba za zájezd se podle ní lidem vrátí v plné výši.

Na Srí Lance útočili místní islamisté. Úřady věděly o hrozbě přes dva týdny

Ondrůj ČTK řekl, že Dovolena.cz bude stejně postupovat i v následujících dnech. Další zájezdy na Srí Lanku, které portál zprostředkoval, mají odlety počátkem května, velké počty rekreantů na ostrov podle mluvčího nyní nemíří. „Není to jenom o riziku toho, že by se situace mohla zhoršit, ale tam samozřejmě budou probíhat nějaká bezpečnostní opatření, a to jsou všechno věci, které určitě mají dopad na pobyt klientů na dovolené,“ doplnil.

Papež neměl k dispozici informace, kolik lidí by mělo na zájezd na Srí Lanku v nejbližší době odlétat. „Nemám žádné informace o tom, že by se nějaké zájezdy rušily, ale neznamená to, že se neruší,“ řekl. Poukázal na to, že cestovní kanceláře je ve sváteční dny možné často kontaktovat jen přes jejich externí telefonní centra a ta podobné informace nemají oprávnění sdělovat.

Na Srí Lance jsou stovky Čechů

Papež upozornil na to, že situace na Srí Lance se po nedělních útocích konsoliduje. „Je zrušený zákaz vycházení,“ uvedl. Na ostrově podle jeho odhadu nyní pobývá 300 až 400 Čechů, Robert Řehák z ministerstva zahraničí s odkazem na odhady zastupitelského úřadu v Dillí v neděli mluvil o 300 až 500 českých turistů.

Cílem nedělních bombových útoků na Srí Lance byly kostely a hotely. Podle mluvčího vlády je spáchala místní islamistická skupina a úřady prověřují její eventuální napojení na skupiny v zahraničí. Prezident Maithripala Sirisena vyhlásil mimořádný stav, který začne platit dnes o půlnoci. Policii a armádě to umožní zatýkat a vyšetřovat bez soudního povolení.