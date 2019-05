Pískání v uších trápí Annu (19) i známé Čechy. Co zabírá na tinnitus?

Karel (60) z Libereckého kraje se věnuje muzice od svých 15 let a prostupuje jeho volným časem i zaměstnáním prakticky po celý život. (Jméno pacienta redakce zná, na jeho přání ho ale změnila, pozn. red.).

Tinnitus začal Karla trápit asi před pěti lety. „Bylo to po jedné náročné zkoušce s kapelou, kdy jsem si kvůli neopatrné manipulaci do uší pustil silnější a vyšší signál,“ vypráví smutně hudebník, pro kterého už není hudba takovou radostí jako dříve.

Právě hlasitý koncert se stal osudný Anně (19) z Jičína, které píská v uších už téměř dva roky. „Spouštěč byl nadměrný hluk na koncertě ve velmi malém klubu,“ uvedla mladá žena.

U desetiny případů pomůže fyzioterapeut

Z těch lehčích spouštěčů jmenujme například akutní nachlazení a špatnou funkci Eustachovy trubice, v takovém případě pomohou nosní kapky nebo antihistaminy. Ovlivňují ho i cévní změny. V takovém případě lékaři nasadí vhodné vitamíny na prokrvení.

„Nemoc může odstartovat i nošení rovnátek, které změní skus čelistního kloubu,“ upozorňuje lékařka ORL Marta Václavíková, podle které dnes do ordinací přichází minimálně jeden pacient s tinnitem týdně, před deseti či patnácti lety to byl jeden za měsíc i za delší dobu.

Onemocnění ale mohou zahájit i další závažnější jevy. „Tinnitus může vznikat buď přímo ve vnitřním uchu, tzn. v pyramidě kosti spánkové, lézí – toxickým poškozením, bakteriálním či externími chemickými vlivy či virovou nákazou. Nebo nedokrevností, která může vzniknout patologií na krční páteři a tím reflektorické stažení cév, či stažení cév z jiných příčin,“ vyjmenoval primář Jan Paska z Thomayerovy nemocnice v Praze.

Zhruba deseti procentům pacientů začne pískat v uších kvůli nesprávnému držení páteře a změnám na krční páteři. „U takových pacientů spolupracujeme s fyzioterapeutem a masérem a vhodné jsou i preparáty na prokrvení,“ doporučuje Václavíková.

Onemocnění se nedědí. „Pacient může zdědit cévní změny či vysoký krevní tlak. To může v určitém věku způsobovat jak zhoršení sluchu, tak tinnitus, a proto se to třeba v jedné rodině objevuje, ale určitě nejde o dědičné onemocnění,“ uvedla odbornice.

Muži vadil divný pocit v uchu. Lezl mu v něm pavouk a spřádal svou síť

Problém začínají mít po seniorech už i mladí

V minulosti se šelest v uchu objevoval hlavně u seniorů. Byla propojena s problémy s krevním tlakem, cévními změnami, cukrovkou a změnami krční páteře. „Nyní obtěžuje spíše mladé ročníky, hlavní problém bych viděla v zahlcení zvukovým smogem, v podstatě není tichého místa,“ upozorňuje ORL lékařka Marta Václavíková.

Tinnitus je subjektivní vnímání šumu, případně tónu, vysokého nebo nízkého, který pacientům znepříjemňuje běžný život ve smyslu poruchy koncentrace na pracovní povinnosti či zájmové aktivity.

„Pacienti s tinnitem mají největší potíže s jeho vnímáním hlavně v noci, kdy tinnitus není „maskován“ okolními zvuky. Často tedy přicházejí s potížemi, týkajícími se poruch spánku, což mnohokrát vede až ke spánkové deprivaci. Důsledkem toho je opětovné zhoršování vnímání tinnitu a pacient se potom dostává do bludného kruhu,“ vysvětluje lékařka z Foniatrie a audiologie Zuzana Veldová.

Chlapec si stěžoval na pískot a šum v uchu. Měl v bubínku zakousnuté klíště

Podle primáře Jana Pasky provází tinnitus populaci od pradávna. „Současné terapie nejsou kausální a teorií, jak vzniku, tak léčby je mnoho, a zatím žádná z nich není spolehlivá. Tinnitus je prakticky nevyléčitelný,“ řekl Blesk Zprávám primář Thomayerovy nemocnice.

Během let prý může docházet ke změnám, zesílení, zeslabení, k pohybu intenzity v souvislosti na vyčerpanost, expozice hluku nebo stresu. „Může dokonce spontánně dojít i ke zlepšení nebo až k vymizení problému, ale opět náhodně,“ dodal Paska.

Lékaři: Neléčíme tinnitus, ale pacienta s tinnitem

Podobně to vidí i rehabilitační lékař Miroslav Procházka. Na jeho oddělení se tinnitus řeší také komplexně: medikací, rehabilitací s důrazem na krční páteř. „Používáme také neinvazivní laser, kdy stimulujeme vnitřní ucho. Tuto komplexní terapii je nutné absolvovat alespoň šestkrát, aby se dostavil výsledek,“ popsal možnosti Procházka. Dodává ale, že přístup k pacientovi je vždy individuální. „Neléčíme tinnitus, ale pacienta s tinnitem,“ zdůrazňuje.

Jiný přístup k pískání v uších má Tradiční čínská medicína. „Rozeznáváme dva typy tinnitu. Jeden souvisí s poškozením dráhy jater a ten druhý s poškozením dráhy ledvin. Přesná diagnóza je tedy zásadní,“ uvedla pro Blesk Zprávy doktorka Dagmar Komárková, která nemoc léči pomocí akupunktury a fytoterapie, což je léčba bylinami. U některých druhů tinnitu jsou vhodné i masáže tuina.

Oba pacienti, Karel i Anna, i když je dělí čtyřicetiletý věkový rozdíl, se shodují, že největší problémem byla nesprávná léčba, při které ztratili čas, a později jim další lékaři sdělili, že přišli pozdě.

„Tak si zvykněte!“ slyší pacienti

Tinnitus je hlavně velmi náročný psychicky, a pokud není pacient v duševní pohodě, nemá šanci na zlepšení. „Je to obrovský problém. My jako lékaři na pacientovi nevidíme žádné symptomy, přitom on obrovsky strádá a trpí. Nejhorší věta, kterou můžete pacientovi říci, je: „Tak si na ten tinnitus zvykněte.“ Je to opravdu nešťastná formulace,“ upozorňuje Procházka.

To potvrzuje i starší pacient Karel (60). „Lékař na ORL mi předepsal jeden ze dvou léků, které jsou v Česku na trhu. Když mi to nepomohlo, řekl mi, ať si prostě zvyknu. To je skoro na žalobu,“ rozčílil se muž. „Kdyby mě tehdy poslal na kapačky, myslím, že bych byl dnes zdráv. Zkusil jsem je nedávno a opravdu mi pískání na nějaký čas zmizelo,“ popisuje pacient. Kromě toho vyzkoušel i barokomoru, medikaci, a dokonce i podstoupil klinické testy nového léku, kdy mu byla šestkrát implikována testovací látka přímo do ucha.

Rath tvrdí: Píská mi v uších a mám závratě! Musel znovu do nemocnice

Ze slavných osobností pískáním v uších trpí třeba spisovatel Jáchym Topol a kytarista Michal Pavlíček. „Snažit se tomu nepodlehnout a hlavně nenechat si tím rozvrátit psychiku. Já šelest hodně maskuji hudbou, kterou jsem obklopený od rána do večera,“ myslí pozitivně člen Pražského výběru.