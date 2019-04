Nejezděte na Srí Lanku, vzkazuje Čechům ministerstvo. Některé cestovky ruší zájezdy

Ministerstvo zahraničí doporučilo Čechům, kteří se v těchto dnech chystají na Srí Lanku, aby zvážili odložení cesty. Po teroristických útocích, které si vyžádaly přes 300 mrtvých, byl v zemi vyhlášen výjimečný stav a zákaz nočního vycházení. Blesk Zprávy oslovily některé cestovní kanceláře a agentury, jak budou nyní postupovat. Některé se rozhodly nabídnout klientům storna zájezdu, další zájezdy na Srí Lanku zatím neruší, stejně jako Češi, kteří se chystají do země odcestovat.

„Ministerstvo zahraničních věcí českým občanům, kteří se chystají na Srí Lanku, doporučuje, aby vzhledem k vyhlášení výjimečného stavu a zákazu nočního vycházení zvážili odložení své cesty do uklidnění situace. Většina českých turistů, kteří se na Srí Lance nachází, se rozhodla zůstat v daných rezortech, což je i to, co doporučuje české velvyslanectví v Dillí,“ uvedl mluvčí MZV Robert Řehák.

To potvrzuje i mluvčí CK Fisher Jan Bezděk: „Momentálně máme na Srí Lance 4 klienty, kteří se budou v následujících dvou dnech vracet do Česka. Se všemi jsme se spojili, byli mimo zasažené oblasti a závěr dovolené stráví podle plánu.“

Video Série výbuchů na Srí Lance. Šest explozí znělo kostely a hotely

„České velvyslanectví v Dillí poslalo na Srí Lanku svého diplomata, který pomáhá českým turistům, kteří nemluví anglicky,“ řekl mluvčí MZV.

„Momentálně je na Srí Lance 30 našich klientů a všichni jsou, dle informací, v pořádku. Je na turistech, zda na Srí Lanku vycestují či nikoli. Prozatím nedošlo ke zrušení žádného ze zakoupených zájezdů. Vzniklou situaci nemohla cestovní agentury Invia nijak ovlivnit. Případné kompenzace mohou být předmětem individuální diskuse mezi klientem a agenturou,“ řekla Andrea Řezníčková, tisková mluvčí cestovní agentury Invia.

Češi zájezdy neruší



„Dle dnešních informací od námi oslovených cestovních kanceláří nedošlo k narušení průběhu nyní realizovaných poznávacích zájezdů. V daných případech se klienti nacházeli v dostatečné vzdálenosti od míst výbuchů, spíše v centrální a východní části ostrova, bez větších dopadů na dodržení harmonogramu zájezdu,“ řekla Blesk Zprávám Tereza Picková, výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur. Útoky podle ní byly směrovány do oblasti hlavního města Kolomba, které ovšem nebývá součástí poznávacích okruhů.

Cestovní kanceláře spíše vyřizují dotazy k aktuální situaci na místě a k možných dopadům v průběhu pobytu. Podle Pickové cestovky nezaznamenaly požadavky na rušení zájezdů ze strany klientů, kteří mají odcestovat v následujících dnech.

„S ohledem na bezpečností situaci portál Dovolena.cz zajistila u svých partnerských cestovních kanceláří bezplaté stornování zájezdů všech klientů, kteří měli na Srí Lanku v těchto dnech odletět. Dali jsme jednoznačně prioritu bezpečnosti našich zákazníků, vrátíme jim veškeré peníze, které za zájezdy uhradili, a do odvolání nebudeme na Srí Lanku české dovolenkáře z bezpečnostních důvodů vysílat.“ řekla Eve Sedlmajerová, ředitelka portálu.

Bezpečnostní kontroly na letišti

Hlavní letiště v zemi zůstává v provozu. Pokud se ale chystáte do země odjet, je nutné počítat s četnými bezpečnostními kontrolami a přizpůsobit tomu dostatečnou časovou rezervu před odletem nejméně v rozsahu 4 – 5 hodin.

Momentálně není na Srí Lance hlavní turistická sezóna. Ta probíhá od prosince do března a pak až kolem letních prázdnin. „Případný pokles zájmu o zájezdy do destinace lze ze zkušenosti očekávat v bezprostředním krátkém časovém horizintu po incidentech s následným postupným návratem k původnímu stavu,“ uzavírá Picková.