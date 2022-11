Davida si Miloš Svoboda si vzal do péče z dětského domova ve věku dva a půl roku. Dcery už měl dospělé a on se ženou hledal další smysl rodinného života. „Davídek byl krásný, usměvavý kluk. Zeptal se, zda jsem jeho táta, já řekl ano. Všude se tím pak chlubil, bylo to moc dojemné,“ líčil Miloš Svoboda.

Dva dny po Davídkových třetích narozeninách se všem převrátil svět. „Měli jsme akci u známých na zahradě. Já tam kvůli práci nebyl. Nezapomenu na Davídkův šťastný úsměv, když jsme se loučili,“ popsal s tím, že se vzápětí dozvěděl, že se syn utopil v bazénu. „Cestu na místo si nepamatuju…,“ hlesl.

„25 hodin“ denně

Davídka oživili, ale mozek má těžce poškozen, zůstal v tzv. vigilním kómatu. Má oči otevřené, ale fungují mu jen základní tělesné funkce. „Ve špitále mu zachránili život, ale neporadili, co dál dělat. Vše jsem zjistil a sháněl sám. Pochopil jsem, že mě čeká péče, jak se říká, 25 hodin denně,“ řekl Svoboda.

Zkoušel vše možné, hyperbarickou komoru, terapii kmenových buněk, s Davidem rehabilituje, ale jeho stav se dál horší. „Já ale vím, že mě vnímá, když mu říkám pohádky, zpívám. Když mě vidí, oddechne si. Stále mě hledá očima. Jeden bez druhého jsme, jakoby nám vytrhli srdce,“ uzavřel Miloš Svoboda.

Zůstal na to sám

Miloš Svoboda byl v době tragédie úspěšný šéf rodinného podniku, veškerý čas náhle musel obětovat Davidovi. „Manželka tragédii nezvládla a odloučili jsme se. Zůstal jsem na vše sám. Mnozí se mě ptali, proč nedám syna do ústavu, když není biologicky můj. To jsem si ale neuměl představit,“ podotkl.

Dnes mu v péči pomáhají další lidé, blízcí či asistenční služby, a tak si aspoň někdy vydechne. „Přesto občas spím jen tři až čtyři hodiny,“ řekl.

Je z něj filantrop

Miloš Svoboda časem denní režim s Davidem zorganizoval tak, že se pustil do dalších aktivit. Založil Asociaci rodičů dětí s dětskou mozkovou obrnou a přidruženými neurologickými onemocněními a s kamarádem vybudoval síť mezinárodních neurologických léčebných center Arcada.

V nich sdružuje nejmodernější technologie, metody a sehnal do nich špičkové odborníky. Apeluje na ministerstvo zdravotnictví, aby drahé léčebné programy byly dostupné i lidem, kteří obracejí každou korunu.

Co je to vigilní kóma?

Vigilní neboli bdělé kóma je stav, který nejčastěji nastává po těžkých úrazech mozku. Postižený má otevřené oči, spontánně může zívat, mlaskat či žvýkat, ale jinak mu fungují jen základní tělesné funkce. Má se za to, že okolí vůbec nevnímá a není schopen projevit jakékoli emoce. K zlepšení stavu dochází naprosto výjimečně. O osudu Davida a péči o něj sepsal Miloš Svoboda knihu Ukaž mi cestu.

