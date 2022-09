Panna

I když patříte k nejlepším pracovníkům firmy, do plnění úkolů se musíte spíše nutit. Nadřízený si toho zatím moc nevšímá, protože je pátek a všichni jsou už unavení. Nicméně si na to dávejte pozor a uhlídejte svoje rozhárané emoce. Mohly by vám uškodit.