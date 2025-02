Vraky aut, různé železné konstrukce, rozbitý nábytek, plechovky, mraky pet lahví naplněných starými oleji, ale i letité potraviny… Tak vypadá roky nakřečkovaná sbírka místního obyvatele Vítězslava Šimika.

„Teď mám hodně práce a navíc jezdím za kamarádem do nemocnice, tak nemám čas, ale na jaře budu železo odvážet do sběru,“ odvětil pan Vítězslav slušně a v klidu na otázku, proč hyzdí i okolí. Co udělá s ostatním odpadem, odpovědět ale neuměl.

Úklid slibuje roky

Podle místních však muž úklid slibuje roky a opak je pravdou. „Podél cesty harampádí stále přibývá,“ podotkla obyvatelka Ropice. To potvrdila i starostka obce Gabriela Szmeková.

„Odpad kolem cesty ohrožuje životní prostředí a komplikuje zimní údržbu. Snažili jsme se to řešit, ale zákon nahrává těmto sběratelům. Sama policie nám rozmluvila snahu, odvážet věci z veřejného prostranství na náklady obce. Prý to může vlastník považovat za krádež, protože měl k těm věcem citový vztah,“ popsala patálie starostka s tím, že už se o šrot zranily děti.

Až stotisícové pokuty

„Řešením je přijetí obecně závazné vyhlášky, která stanoví pravidla pro nakládání s odpadem na veřejných prostranstvích (popřípadě i jinde) a umožní sankce za jejich porušení,“ uvedla advokátka HSP & Partners Karolína Volčíková.

I bez vyhlášky může podle ní obec trvat na úklidu, pokud odpad narušuje pořádek či estetické hodnoty obce. „Zasáhnout může také stavební úřad, či krajská hygienická stanice, jde-li i o zdravotní riziko. Za přestupky, jako je narušování vzhledu obce a neuposlechnutí výzvy, lze uložit až stotisícové pokuty,“ dodala advokátka.

„V této konkrétní věci místně příslušní třinečtí policisté nepřijali žádné oznámení ani dotaz na případnou součinnost při odklízení odpadu (šrotu). Obecně lze říci, že pokud se jedná o odpady, je tato problematika v kompetenci příslušných správních orgánů - odbor životního prostředí, Česká inspekce životního prostředí,“ uvedla mluvčí policie Kateřina Kubzová.

Zbytečnosti hromadíme všichni

„Hromadění věcí je složitý psychosociální syndrom, kterým v malé míře trpíme všichni. Podívejme do své kabelky, peněženky, do šuplíku v kuchyni, kde jistě najdeme naprosto zbytečné předměty,“ sdělil psycholog Andrew Urbiš s tím, že v extrémní podobě se jedná o Diogenův syndrom neboli o samostatnou duševní poruchu.

„Rozvíjí se pomalu a narůstá s věkem. Často bývá příčinou osamělost, odcizení. Psychologická léčba je obtížná a dá se jen částečně ovlivnit medikací. V tomto případě je ovšem nutný tvrdý zásah vedení obce, která k tomu má dostatek zákonných prostředků,“ řekl Urbiš.

VIDEO: Hasiči tři hodiny vyprošťovali v Ostravě dělníka, kterého zavalila zemina ve výkopu.

Video Video se připravuje ... Hasiči tři hodiny vyprošťovali v Ostravě dělníka, kterého zavalila zemina ve výkopu. HZS Moravskoslezského kraje