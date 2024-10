Psychologická válka v několika ulicích brněnské čtvrti Židenice se odehrává už několik let a nyní se dostala do akční fáze. Místní podnikatel tu totiž svou zahradu ale i modrou parkovací zónu používá jako auto vrakoviště. Tahá tam vraky aut bez značek a rozebírá je na náhradní díly. Místní obyvatelé nemají kde odstavit své vozy. Radnice konečně našla fintu, jak na "podnikavce" vyzrát.

Vrakoviště, kam se měla auta bez poznávacích značek stěhovat před demontáží, „zdobí“ zahradu několika domů v ulici Na Lukách. Blesk.cz zkoušel najít podnikatele oslovit, na udané adrese však nikdo neotvíral.

Všeobecná naštvanost řidičů

„Naštval kde koho. Přijedete domů a není kde zaparkovat. V modrých zónách jeden vrak za druhým. Je to k vzteku,“ svěřila se žena bydlící nedaleko vrakoviště. „Ale zeptejte se každého řidiče v okolí, řekne vám totéž. Stížností byly desítky a vždy bez nápravy,“ dodala. Autovraky přestávají hyzdit hlavní město. Jen z Prahy 10 jich už zmizely dvě stovky Židenický starosta Petr Kunc Blesk.cz řekl, že s podnikatelem je takřka nemožná domluva. Vrakoviště i vraky štvaly Židenické několik let. „Řekl nám, že ho to nezajímá, že se nebude bavit. Opakovaně jsme kontaktovali policii nebo odbor životního prostředí. Jenže problém byl v tom, že se k těm vrakům nikdo nehlásil. Navíc tyto vozy bez SPZ nebyly registrované v Česku, a tak nebylo možné dohledat jejich majitele," podotkl starosta. Podle něj navíc rozebírání aut probíhá v nelegální dílně v nezkolaudovaném domě.

Komedie s mercedesem

Starosta Kunc popsal na sociálních sítích vlastní zážitek s odstaveným mercedesem a jeho „majitelem“, když projížděl kolem jeho domu v Geislerově ulici. Starosta zaparkoval, zavolal strážníky a čekal, co se bude dít. Následující dění označil za show.

„Zkusil (majtiel vraku - pozn. red.) do auta rychle vběhnout a odjet. Marně. Pak to zkusil znovu s čelovkou, aby nešel natočit na kameru. Marně. Pak ke mě přistavilo auto, abych nemohl ze svého vystoupit a v kukle vběhl do auta, že odjede. Marně,“ popsal starosta tragikomickou scénku.

Vše skončilo příjezdem strážníků a nasazením botičky. „Chtěl ji sundat, ale ouha, bojí se k autu přiznat. Současně by ho ale rád co nejdřív prodal. Jenže nemůže,“ uzavřel Kunc.

30 dnů čekání a odtah

Vedení městské části nyní konečně našlo fintu, jak s vraky zatočit. Přesněji s ní přišlo dopravní oddělení městské policie s tím, že když se majitel auta do 30 dnů od nasazení botičky nepřihlásí a neprokáže k nim vlastnický vztah, je možné je odtáhnout. „V první vlně zmizely asi dvě desítky vraků, na další vlnu se chystáme,“ svěřil se Kunc.

Zbylé vraky lze najít nejen v ulici Na Lukách, ale i v Geislerově či Šámalově. „Zdobí" je botičky a výzva městské policie. Podle starosty jejich majitel řeší dilema:

Pokud by se totiž oficiálně k vraku přihlásil, zaplatí pokutu a poplatek za nasazení botičky a auto musí odstranit. V případě desítek vraků by už šlo o nezanedbatelnou částku.