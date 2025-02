Švédská závodní posádka Mattias Ektröm (46) a Emil Bergkvist (30) by asi žasla nad tím, jak skončil hybridní speciál Audi RS Q e-tron, se kterým ještě v roce 2022 skončili ve slavné Rallye Dakar na devátém místě. Zbytky auta se dnes válejí nelegální skládce u vesničky v přírodním parku Sovinecko na Bruntálsku!

„Auto dohledal dle poznávací značky a dalších nápadných znaků jeden pán, asi fanoušek Dakaru. Zajímalo by mě, jak absolvovalo trasu Ingolstadt – Dakar – Těchanov,“ kroutí hlavou Barbora Šišková. Vedle trosek závodního speciálu tu leží zbytky auta značky Bugatti či desítky trekkingových holí Leki.

Asi 13 kamionů

Dle odhadů starostky do chráněné přírodní oblasti od půlky prosince navozilo přes 100 tun odpadu asi 13 kamionů. „Deset nákladů je drcený sklolaminát, další dva zbytky letadel, aut a větrných elektráren a jedna várka jsou bílé pytle s elektroodpadem, včetně toho z autobaterií,“ popsala Barbora Šišková.

Video Video se připravuje ... Jiříkov u Rýmařova bojuje s nelegálním dovážením odpadu z Německa. X

„Likvidace nerecyklovatelného odpadu dnes stojí obrovské částky. Když stojí třeba v Německu likvidace kilogramu odpadu dvě eura (50 Kč), jeden kamion odveze 750 tisíc v odpadech. I kdyby ho náklady na cestu sem stála až 150 tisíc, pořád se to firmě hodně vyplatí. Je to byznys,“ dodala starostka.

Pět kamionů zadržely české úřady před takřka měsícem. Tak celá věc praskla. „Chtěla bych mít celý odpad pryč v řádu ne let, ale měsíců. České úřady zde zatím fungují perfektně. Teď jsou na tahu ty německé. Jsem ráda, že se o tom píše, mluví. Já nepolevím,“ uvedla starostka Jiříkova.

Jiříkov v europarlamentu

Jedna věc je podle Barbory Šiškové na hnusu v Jiříkově pozitivní. Nelegální nakládání s odpadem je v Evropě konečně téma. O německém skandálu, který řádně „rozmázla“ i tamní média, se už mluví i v europarlamentu.

„Je to velká rána pro všechny, kteří chtějí ekologickou energii. Když pak třeba vidí, že zbytky větrných elektráren končí na skládkách, jako je ta u nás...,“ podotkla starostka.

Vyšetřování ukázalo, že odpad do Česka dovezla německá firma za „asistence" dvou českých firem. „Požadujeme, aby také odpad, který byl už vyložen, byl odvezen v co nejkratším termínu zpět do Německa,“ sdělila mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí s tím, že se čeká na kroky německé strany.