Policistům z Frýdecko-Místecka leží na stole děkovný dopis od muže, který přežil těžkou mrtvici. Díky nim se totiž dostal do nemocnice včas. Jeho syn zastavil na Ostravici u hlídky a požádal ji, zda by mu s kolabujícím tatínkem v hustém provozu pomohla. Hlídka zapnula majáky a až do nemocnice ve Frýdku-Místku vůz doprovodila.

Den před Silvestrem postihla muže těžká mrtvice. Rodina hned volala záchranku, ta však neměla volný vůz. „Ležel jsem na zemi, celá levá část těla mi nefungovala a začal jsem upadat do spánku,“ píše v dopise adresovaném policejnímu řediteli Moravskoslezského kraje muž a pokračuje: „Syn nemeškal, naložil mě se známým do auta a jel se mnou do nemocnice.“ Video Video se připravuje ... Syn vezl v autě tatínka po těžké mrtvici, policejní hlídka mu pomohla dovézt ho co nejrychleji do frýdecko-místecké nemocnice. PČR

Jenže provoz byl hustý a v takovém případě se počítá každá vteřina. Syn si pak všiml hlídky, která kontrolovala bezpečnost provozu, a obrátil se na ni s naléhavou prosbou o pomoc.

„Uvedl, že má v autě tatínka, který má s největší pravděpodobností mrtvici, a potřebuje se s ním urgentně dostat do nemocnice,“ sdělila mluvčí policie Pavla Jiroušková.

Policisté proto neváhali, vyrozuměli operačního důstojníka a protáhli vozidlo několikakilometrovým úsekem. Pak přivolali zdravotnický personál a pomohli naložit pacienta na nosítka.

Naštěstí vše dobře dopadlo. „Jsem v pořádku díky rychlé pomoci svého syna, vašich policistů a lékařů. Myslím, že jediný způsob, jak poděkovat za lidskost, je popsat tuto mou osobní zkušenost,“ uzavírá již uzdravený pisatel.