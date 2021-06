Velká vlna solidarity provází také pohnutý příběh řidiče autobusu Roberta Kosa z Moravské Nové Vsi. Toho zastihlo tornádo u Mikulčic za volnatem autobusu. Vzdušný vír zvedl těžké vozidlo a odhodil ho o desítky metrů dál. Těžce zraněného muže transportovali rakouští záchranáři do Vídně, kde se léčí s mnohačetnými zraněními.

„Žádné oficiální zprávy od doktorů z Rakouska dodnes nemáme. S manželem jsem mluvila aspoň telefonicky. Je hodně posešívaný,“ řekla v pondělí kolem poledne se slzami v očích jeho manželka Lenka. V domě žije se svou mámou Jiřinou Poláchovou. Společně prožívají těžké chvíle.

V autobuse byla vážně zraněná i Silva (14). Ta je také ve vídeňské nemocnici.



Zkáza je zastihla u večeře

„Lidé nám hodně pomáhají. Přes víkend nám provizorně opravili dům z čelní strany. Od Bors Břeclav, kde oba s manželem pracujeme, máme půjčený agregát. Díky tomu máme elektřinu. Pomoci mi přišly i kolegyně z práce. Všem neskutečně moc děkujeme,“ dodala Kosová.

Když se do Moravské Nové Vsi přihnalo tornádo, rodina kromě Roberta, který právě řídil autobus, večeřela. „Zvedl se vítr, tak jsem šla zavřít okno. Najednou jsem viděla, že nám to bere na domě komín. Rychle jsme utíkali schovat se do komory. Dobře jsme udělali. Tornádo ložnici hodně poničilo a byla plná skla,“ popsala následky Poláchová.

délka: 01:39.90 Video Muž natočil tornádo na Moravě z bezprostřední blízkosti. Policie ČR / obyvatel Lužic

