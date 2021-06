Pane hejtmane Grolichu, v neděli jste prosili, aby už do postižených obcí nejezdili dobrovolníci, že je jich dostatek…

V neděli byl opravdu už nápor natolik veliký, že už bylo těžké koordinovat tu jejich práci. Dokonce už bylo při těch pracích tolik úrazů, že nejen, že v Moravské Nové Vsi zůstane od pražské záchranky velký vůz Golem, což znamená, že jsme museli postavit takovou malou polní nemocnici, aby tam lékaři byli schopní ošetřovat veškeré tržné rány, včetně šití, což záchranka normálně není schopná, tak navíc ve spolupráci s fakultní nemocnicí Bohunice budeme do Mikulčic vysílat emergenci tým, který jezdí normálně do zahraničí do oblastí, kde jsou válečné stavy a podobně. Na místě bude zřízené středisko pro ošetření zraněných, protože je jich opravdu hodně. Nechceme tím zatěžovat nemocnice. Ti zranění by se navíc nezvládali převážet, protože v celé oblasti je zasekaná doprava.

To jsou vše úrazy, které vznikají při tom odklízení trosek, které zůstaly po řádění tornáda?

Ano. Vzniká nám spousta úrazů. Často jsou to rány na šití, občas i ošklivé pohmožděniny a další.

Video Tornádo na Hodonínsku. (24.6.2021) - Pro Blesk: Martin Bilík

Kdy budou moct dobrovolníci opět přijet pomáhat?

Normálně od pondělí. Šlo jen o to, aby ta situace zůstala přehledná a nebylo v místech tolik lidí, a tudíž by se nedaly všechny práce koordinovat. Pomoc budeme ale potřebovat určitě i ve všedních dnech, což se obávám, zda bude mít tolik lidí čas přijet. Tam se teprve ukáže síla těch dobrovolníků, obávám se, že jich s nástupem pracovního týdne strašně moc odpadne. Ta výzva platila především pro nedělní odpoledne.

Jak místní s postupujícími dny od tornáda tu situaci zvládají? Přeci jen to musí být asi velký nápor na psychiku?

Těch příběhů je strašná spousta. Každý se s tím samozřejmě vyrovnává jinak. I proto jsou na místě stále psychologové, kteří pomáhají, jak to jde. Ti lidé se hlavně soustředí na to, aby pracovali. Všude je vidět neskutečně velké množství odvedené práce.

Co bude potřeba teď v těch následujících dnech, kromě těch dobrovolníků, o kterých jste mluvil?

Musíme zajistit hlavně stavební materiál. Střešní latě, dřevo na střechy. Pak další navazující materiál na opravy. V nejbližších hodinách se bohužel musí dokončit seznam budov, které bude potřeba strhnout k zemi, které jsou nebezpečné. Je potřeba zajistit, aby do těch budov nikdo nechodil, nebo aby lidé, co na nich pracují, byli poučeni od policie, protože přebírají odpovědnost za ty dobrovolníky. Neziskové organizace by nám také měly vyhodnotit, jaké potřeby ti lidé budou potřebovat. Dobrá zpráva v uvozovkách je, že teď bezprostředně ti lidé nepotřebují zajistit ubytování, bude to spíš problém, až nebudou moct bydlet u svých známých a příbuzných.

Video Tornádo zpustošilo i Luhačovice na Zlínsku. - Matyáš Chytil

Co je teď hlavní prioritou?

Důležité je, abychom tam zavedli co nejdříve elektřinu, na tom E.ON už intenzivně pracuje, ale bude to pár dní ještě trvat. Proto tu jsou potřeba elektrocentrály a podobně a to už řeší ty místní krizové štáby.

Když to vezmu z té vaší osobní roviny, tak kolik jste toho naspal v posledních dnech?

No…snažím se. Vím, že ani v těchto krizových situacích nemá smysl se přepínat, tak se snažím spát alespoň trochu nějak střídmě. V neděli jsem mohl spát někdy do sedmi, ale byl jsem vzhůru už o půl páté, ve čtvrt na pět, protože to člověku nedá a myslí na spoustu věcí, co je potřeba zařídit, udělat atd.

Ministryně financí nabízela kraji okamžitou pomoc v hodnotě 10 milionů korun. V sobotu jste říkal, že se o tom budete radit na krizovém štábu a zvážíte, zda ta částka nebude potřeba vyšší. Už jste k nějaké cifře došli?

Z evropského sociálního fondu můžeme žádat v případě, že ta škoda je minimálně 11,6 miliardy, jak jsem to pochopil. Takže ten základní dotaz je, jestli to bylo 12 miliard a víc. Což my jsem už teď schopni říct, že to bude určitě víc. Ten součet ještě dokončujeme a v pondělí dopoledne s ním pojedu na vládu.

Takže se zasedání zúčastníte osobně?

Ano, bavili jsme se o tom s panem premiérem a i paní Schillerová říkala, že by bylo nejlepší, kdybych tam byl osobně, takže zítra nebudu na krizovém štábu a pojedu prostě do Prahy, protože i peníze se musí řešit.