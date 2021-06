V postižených obcích, kde ve čtvrtek řádilo ničivé tornádo, pokračuje odklízení trosek a sčítání škod. Lidé spoléhají na koordinaci pod velením jihomoravského hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL). Pro Blesk Zprávy v rozhovoru popsal, jak vypadaly jeho první chvíle po ničivém živlu i co vše je v postižených oblastech nyní potřeba a na co by lidé, kteří nabízejí pomoc, měli dát pozor. Řeč přišla i na hyeny, které zneužívají dobrotu lidí i v této situaci.

Pane hejtmane Grolichu, co jste si říkal v první chvíli, když část Jihomoravského kraje zasáhlo ničivé tornádo?

Je to katastrofa, je to peklo.Ty první pocity byly hrozné. Je pravda, že když tam člověk tráví tolik času a soustředí se na řešení těch problémů, tak už si to ani neuvědomuje, ale ty první okamžiky, to byla opravdu hrůza.

Věděl jste tehdy, jako hejtman, kde po tom pustošení začít? Jak postupovat?

To nedokážu úplně říct. Chvíli jsem seděl a přemýšlel, to je pravda, ale věděl jsem, že v tom ty lidi nemůžeme nechat a musíme začít konat. Věděl jsem, že je to katastrofa, kterou nezažili ani ti nejzkušenější záchranáři, nezažili ji ani profesionální hasiči, kteří jezdí na různé mise do zahraniční. Na nich byla a je ta největší tíha, a já jen věděl, že jim to musíme co nejvíc ulehčit. Nakonec to, že je, v uvozovkách, hodně velkých uvozovkách, jen pět potvrzených obětí, na to jak ničivé to tornádo bylo, tak je to poměrně velký úspěch a za to jim patří velký dík.

Vás osobně se to tornádo nějak dotklo? Teď myslím, zda zasáhlo třeba i nějaké vaše příbuzné?

V této lokalitě rodinu, nebo příbuzné nemám, takže tímto způsobem se mě to fyzicky nedotklo.

Jak to aktuálně vypadá na místě?

Od sobotního rána jsme se věnovali hlavně tomu, abychom nějak nastavili spolupráci krizových štábů, protože je to krajská úroveň, úroveň Břeclavi a Hodonína a následně přímo v místě, takže je nutné, aby se k nám lépe dostávaly požadavky, abychom na ně lépe reagovali. Myslím, že ve dvou obcích už to funguje, v dalších postupně všechny nedostatky vychytáváme. Důležité je, že všechny potřebné, především teď technické, práce probíhají. Odváží se postupně obrovské množství suti. Ulice jsou plné bagrů a těžké techniky.

A s jakými problémy se naopak potýkáte?

I když se to lidem těžko vysvětluje, a pomoc vítáme, tak potřebujeme do těch míst omezit minimum vjezd všech aut. Proto jsme veškerou materiální pomoc odklonili do Hodonína a Břeclavi a nezavážíme ji přímo do těch dotčených obcí i proto, že tam je teď všeho dost.

Video Parta ze severu pomáhá na jihu FM Lužice - Jana Gartnerová

Podobně je to i s dobrovolníky, kteří musejí být odstaveni na kraji obce a do toho místa musejí dojít pěšky. Ideální je, když ti dobrovolníci přijedou tak, že jsou nakontaktovaní s někým z obce a ví, do kterého domu přímo jdou.

Jak tu situaci zvládají lidé, kterým mnohdy z domů zbyly doslova trosky?

To jsou opravdu velmi tragické příběhy. Je to různé, dům od domu, rodina od rodiny. Je tam strašně cítit, že se teď zaměřili ale většinou na tu práci a odklízí a vyklízí domy. Samozřejmě jsou na místě i odborníci, kteří se starají o veškerou psychickou podporu, pokud někdo pomoc potřebuje, tak jsou tam přítomní profesionální psychologové.

Vyhledávají lidé jejich pomoc v nějaké vyšší míře?

Nejsem schopný to vyhodnotit. V každém případě byli na místě mezi prvními a když je potřeba, tak pomohou.

Tornádo poničilo na 1200 domů. V 61 případech statik vynesl nejtvrdší verdikt. Musejí jít k zemi. To jejich strhávání už začalo?

Je možné, že se to číslo bude ještě zvyšovat, ale je důležité, že to je řádově méně, než bylo původně odhadováno. Demolice ale budou probíhat až později, protože teď se musí ta lokalita nejdříve kompletně vyklidit. Demolice znamená další suť, další materiál a není možné, aby se to hromadilo. Nejdříve je nutné odvést to, co se válí kolem silnic, a to, co lidé vyklízejí, a pak se teprve začne demolovat.

Video VIDEO: Další z odvážlivců, který natočil tornádo ve chvíli, když se hnalo jeho ulicí. Domu, kde se skrýval, to odneslo střechu - Michal Pelikán

Lidé, kteří si budou chtít postavit na místě těch původních nové domy, budou mít nějak ulehčené vyběhávání razítek pro stavební povolení atd?

Budeme na tom určitě nějak pracovat, abychom jim co nejvíce pomohli a tu situaci ulehčili. Ale jsou to kroky 4,5 a my jsme zatím u kroku jedna.

Co říkáte na tu vlnu solidarity. Ať už tomu, kolik peněz se v rekordním čase přes různé nadace zatím vybralo a to i v době pocovidové, kdy lidé neměli takové příjmy? A pak je tu ta pomoc materiální, o které už jste mluvil...

Je to neskutečné. Je to strašné krásné poslouchat a sledovat. Doufám, že to těm lidem pomůže. Co se týká té materiální pomoci, tak jsme v podstatě zajištění. Spíš bude potřeba teď v té první fázi jídlo a pití. Vše naštěstí funguje a máme toho nadmíru. Včetně plachet... Potřebný materiál nám zajišťují a organizují krizové štáby.

Ta finanční pomoc je pak naprosto výborná. Moc za to děkujeme. Jen bych v této věci upozornil na jenu důležitou věc. Zjistilo se to u brněnské charity a může to být i u dalších účtů. Objevují se grafiky na sociálních sítích, kde je uvedeno fyzicky správné číslo účtu, ale v QR kódu je zafixováno nějaké soukromé číslo. Takže pokud platíte QR platbou, tak můžete posílat peníze na cizí účet. Prostě se toho chytly hyeny, je to hnus. Je potřeba, aby lidé, když chtějí poslat peníze, aby si číslo opravdu ověřili na stránkách daného zřizovatele účtu.

Rabování se v podstatě neděje. Ona je to hrůza, ale v těch domech už není vlastně co vzít.

Je něco, co teď akutně v těch zasažených obcích lidé, nebo dobrovolníci potřebují?

Teď akutně je potřeba odvést především suť. Potřebujeme proto na místo dostat víc bagrů, víc kontejnerů, proto potřebujeme uvolnit dopravu v rámci té obrovské vlny solidarity. Víme, že se to tomu neskutečnému množství dobrovolníků špatně říká a vysvětluje, nechceme je odradit, ale teď opravdu potřebujeme ty obce zprůjezdnit. Vyčistit hlavní tahy, aby kontejnery neprojížděly hodiny, ale byly to minuty. Musejí jezdit jeden za druhým, a proto potřebujeme, aby jim v cestě stálo co nejméně aut. Proto děláme ta opatření a moc prosíme všechny, aby do postižených oblastí nejezdili ani s materiální pomocí. Když už dorazí, tak ať zůstanou na začátku obce.

Ministryně financí Alena Schillerová vám přislíbila 10 milionů korun na první vlnu pomoci. Nabízela ale, že tu částku může navýšit podle vašich požadavků. Už jste nějak vyčíslili první částku, kterou byste akutně potřebovali.

Podle běžných předpisů, když nastane taková situace, nouzový stav, stav nebezpečí, tak nám vláda automaticky uvolňuje 10 milionů korun. Ty už ale byly letos vyčerpané na covid, a tak nám paní ministryně přislíbila, že nám pošle dalších 10 milionů. A když už ta úprava bude probíhat, tak nám řekla, ať si tu částku aktualizujeme a pošleme jí částku, kterou budeme reálně potřebovat. Ty škody půjdou určitě do miliard.

Kdy předpokládáte, že by ta poničená oblast mohla být relativně opět obyvatelná a lidé mohli opět normálně bydlet ve svých domech?

Těžko odhadnout. Všichni asi víme, jak dlouho trvá postavit nový dům. Až se to sklidí, až se to zbourá, tak se vše začne stavět. U někoho to může trvat rok, u někoho půl roku. Těžko odhadovat.