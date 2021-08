Jak dlouho jste v Afghánistánu působil?

„V rámci jednotky SOG (Útvar speciálních operací Vojenské policie Armády ČR, založen 2002, zrušen 2009 – pozn. red.) jsme v Afghánistánu působili pod britským velením. V roce 2007 jsem tam působil šest měsíců a čtyři měsíce o rok později.“

Využívali jste v té době místní tlumočníky?

„Jednalo se o tlumočníky pracující pro britskou armádu. V současnosti jsou již všichni evakuováni.“

Jakým způsobem fungovali?

„Pomáhali při přímém kontaktu s obyvatelstvem. Využívali jsme je i pro monitorování pravidelného rádiového provozu Tálibánu, který fungoval na nekódovaných stanicích. Živě tak překládali, co tálibánci zrovna říkali. Jednou nám tak zachránili život.“

Jak k tomu došlo?

„Jeli jsme s kolonou a oni měli Tálibán na odposlechu, na rádiu si říkali, že nás vidí a že jim jedeme do léčky. Při nejbližší příležitosti jsme odbočili a díky tomu jsme se nedostali do střetu s nástražným výbušným systémem, který tam měli připravený. Tlumočníci s vojáky chodili do přímých akcí. Nebylo to jenom tak, že by někde seděli na základně. Riskovali krk úplně stejně.“

Vytvářel se mezi vojáky a tlumočníky nějaký vztah?

„Představovali poměrně hodně uzavřenou komunitu vzhledem k vysokému riziku, kterému byli vystaveni. Pracovali v utajení. I po základně chodili se zakrytými obličeji. V oblasti jižní provincie Hilmand, kde jsem působil, byli například nasazováni tlumočníci ze severu, aby se co nejvíc snížilo riziko jejich prozrazení. Jejich rodiny by byly v obrovském ohrožení.“

I tehdy jim tedy hrozilo nebezpečí?

„Pamatuji si, jak Tálibán zadržel několik dělníků pracujících s koaličními vojáky na opravě silnice. Pro výstrahu jim usekali ruce a vypíchali oči.“

Která situace pro vás byla nejnebezpečnější?

„Rizikových situací bylo mnoho. To, čeho jsem se nejvíce bál, byly nástražné výbušné systémy a sebevražední atentátníci. Je to taková plíživá smrt, o které víte, že tam je, ale de facto se jí nedokážete bránit. S těmito věcmi jsme byli v dennodenním kontaktu.“

Čím byla situace v Afghánistánu pro vojáky specifická?

„V zemi probíhala guerillová válka (vyhýbá se velkým bitvám a soustředí se na drobné přepadové akce – pozn. red.). Tálibánci uměli mistrně využívat prostředí a útočníka jste často poznal až v okamžiku, kdy po vás začal střílet. Nejčastěji využívali sebevražedné útoky, útoky ze zálohy nebo nástražná výbušná zařízení. Do přímého střetu nechtěli jít, protože věděli, že v takovém případě mají jen minimální šance.“

Jaké typy úkolů jste na misi realizovali?

„Od ochrany osob až po přímé bojové operace. Byli jsme první česká jednotka od druhé světové války, která byla nasazena do přímého boje. Dobývali jsme města, zákopy po Rusech, prováděli operace typu hit and run (udeř a zmiz). Působili jsme v oblastech infiltrovaných Tálibánem a čistili je.“

Na Afghánistánu si vylámali zuby Britové i Sověti. Nyní to nevyšlo Američanům, respektive NATO, jejíž součástí je i Česká republika. Proč?

„Největší problém byl v tom, že jsme nikdy nedokázali přimět Tálibán a lokální autority, aby spolu uzavřeli dohodu. Do Afghánistánu se šlo se dvěma cíli. Prvním byla porážka Al Káidy a Usámy bin Ládina, druhým pak Tálibánu, aby se ze země nestala základna extremistů. První úkol se podařil. Druhý ne. Guerillovou válku, která tam neustále probíhala, totiž mohla ukončit pouze dohoda. Bohužel, i když jsme k tomu měli podmínky, nikdy jsme nebyli schopni přimět ty dvě strany, aby se dohodly.“

Jaký je hlavní problém Afghánistánu?

„Afghánci nechtějí, aby se jim někdo vnucoval do jejích záležitostí. Chtějí si vládnout sami. Problém je ale v tom, že každá oblast má nějakého svého vládce, který ji ovládá. Ti se často nedokážou dohodnout. Pak vznikají boje. Ostatně hnutí Tálibán vzniklo, protože po odchodu Sovětů v zemi docházelo ke střetům klanových vůdců a válečníků a národnostních menšin. Jeho prvním cílem bylo zabránit těmto bratrovražedným bojům a území sjednotit.“